"الطرق" تُطلق 3 خطوط جديدة لحافلات المواصلات العامة

تُطلق مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، في الأول من ديسمبر المقبل، ثلاثة خطوط جديدة للحافلات العامة داخل إمارة دبي، بهدف تعزيز شبكة الخطوط لتشمل مختلف المناطق السكنية والتجارية والترفيهية في الإمارة، والعمل على تشجيع الجمهور لارتيادها في إطار تطوير منظومة النقل الجماعي.



> وأكد عيسى الهاشمي، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بالإنابة بمؤسسة المواصلات العامة، أن تدشين الخطوط الثلاثة الجديدة تأتي من حرص المؤسسة على ضرورة توسعة شبكة المواصلات العامة لتشمل المناطق الداخلية كافة بالإمارة، فضلاً عن حث الجمهور على استخدام الحافلات كوسيلة نقل أساسية ومهمة وذلك تماشياً مع الغاية الأساسية للهيئة، لاسيما أن الحافلات تسهم بشكل واضح وملموس في مساعدة الجمهور بالتنقل بكل راحة ومتعة بعيداً عن الازدحام المروري في بعض المناطق.

وقال الهاشمي: أول هذه الخطوط هو الخط (15) الذي سيخدم محطات بوابة الخيل مروراً بالحديبية والسطوة ومحطة الغبيبة للحافلات، حيث سينطلق منها مروراً بمحطة مترو الفهيدي ومسجد السطوة ومكتب بريد جميرا إلى أن يصل إلى مركز بلدية الصفا ومصنع الامارات للغاز وصولاً إلى القوز بوابة الخيل، لافتاً إلى أن الخط سيعمل من السبت الى الخميس بدءاً من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 10:20 مساءً، أما يوم الجمعة ستبدأ الرحلات الساعة 6:30 صباحاً و حتى الساعة 11 مساءً.

وفيما يتعلق بالخط الثاني الجديد ( F18)، فانه ينطلق من محطة مترو عود ميثاء مرورا بشارع عود ميثاء 11 و12 والمستشفى الأميركي بدبي وصولاً الى لامسي بلازا، حيث سيتم تشغيل هذا الخط من يوم السبت حتى الجمعة بدءاً من الساعة 6 صباحاً حتى الرحلة الأخيرة الساعة 11 مساءً.

وأشار الهاشمي إلى الخط الثالث وهو (F42)، الذي يخدم محطة مترو نخيل هاربر إلى منطقة حدائق ديسكفري من 1 إلى 12 ، حيث سيتم تشغيله من يوم السبت إلى الخميس فقط ، وذلك بدءاً من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 9 مساءً.

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> وأكد مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بالإنابة، أن مؤسسة المواصلات العامة تسعى بشكل دائم إلى توسيع واطلاق خطوط جديدة للحافلات العامة من أجل خدمة مرتاديها من مختلف شرائح المجتمع ، لاسيما أن ذلك سيسهم بشكل واضح وملموس على تنفيذ الأهداف والآليات الموضوعة من الهيئة في ربط وسائل النقل الجماعي مع بعضها بعضا وحث الجمهور على استخدامها بما يتماشى مع رؤيتها في " تنقل سهل وآمن للجميع".

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