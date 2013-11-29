مزارعو الأقصر المتعثرين يطالبون وزير الزراعة بمساندتهم بعد إحالتهم للنيابة الإدارية

طالب مزارعو الأقصر المتعثرين عن سدادا مديونياتهم لبنك التنمية والائتمان الزراعي بالأقصر بتدخل وزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبو حديد لمساندتهم في سداد مديونياتهم .

وقال مصدر بمديرية الزراعة أن وزير الزراعة أصدر قرارا بإلغاء تنفيذ قرار مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بزيادة سعر الفائدة على المزارعين المتعثرين فى سداد قروض البنك إلى 18% بدلا من 5.5% فقط مشيرا إلى أن البنك خدمى فى المقام الأول ويهمه خدمة الفلاح والمزارع وليس تحقيق هامش الربح على حساب المزارعين المتعثرين.

واشار المصدر إلى عقد اجتماع لقيادات البنك بمحافظات الصعيد بمقر فرع أسيوط للنظر في إمكانية منح المزارعين مهلة أو تسهيلات جديدة.

كان بنك التنمية والائتمان الزراعي بالأقصر قد أحال المزارعين المتعثرين عن سداد مديونياتهم إلى النيابة الإدارية.

وقال المزارعون إنهم عجزوا عن سداد القروض التي حصلوا عليها من البنك بضمان حيازة الأرض لظروف مختلفة منها الارتفاع الجنوني لأسعار السلع الغذائية والخدمات فتراكمت عليهم فوائد هذه القروض ولم يتمكنوا من السداد.