إحباط تهريب 79 طن ألعاب نارية من الصين بموانئ بورسعيد ودمياط والسخنة

أحبط رجال الجمارك بموانئ دمياط وبورسعيد والعين السخنة محاولات تهريب كميات من الألعاب النارية، بإجمالى 79 طنا، بتعويض مدنى قدرت قيمته بحوالى 79 مليون جنيه، أمس الخميس.

وفى ميناء دمياط تم ضبط البوليصة رقم 2538759870 الواردة من ميناء شنغهاى بالصين لميناء دمياط بمشمول الحاوية رقم TCHU9890540 باسم حسن الراضى، تحوى 280 طرد استاند.

وتم تشكيل لجنة برئاسة أحمد خورشيد، رئيس جمارك دمياط، وتبين وجود 19 طن ألعاب نارية مخبأة بداخل الحاوية، وقدر التعويض المدنى بحوالى 19 مليون جنيه.

وفى ميناء بورسعيد تم ضبط الحاوية رقم ECMU9227245 خاصة بالبوليصة رقم 306237 واردة من الصين بصنف أدوات مكتبية، حيث تم ضبط 1262 كرتونة ألعاب نارية متنوعة، وقدر التعويض المدنى لها بقيمة 10 ملايين جنيه، وتمت إحالتها للنيابة.

وفى سياق متصل أحبطت جمارك ميناء العين السخنة محاولة تهريب 3 حاويات ألعاب نارية بكمية بلغت 50 طنا، بالإضافة إلى 10 أطنان منشطات جنسية مقلدة، حيث وردت معلومات بورود الحاويات أرقام CCNU6880100 وCCNU7743268 وRTCU4013249 واردة لميناء العين السخنة باسم شركة الغسانى للاستيراد والتصدير، وتم ضبط 50 طن ألعاب نارية و10 أطنان منشطات جنسية مقلدة، وقد التعويض المدنى بحوالى 50 مليون جنيه، وأمر أحمد الصياد رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، بالعرض على النيابة للتحقيق.