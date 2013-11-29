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ضبط 51 شيكارة دقيق و3600 زجاجة زيت مدعم بالفيوم

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ضبط 51 شيكارة دقيق و3600 زجاجة زيت مدعم بالفيوم ضبط 51 شيكارة دقيق و3600 زجاجة زيت مدعم بالفيوم

 

أرشيفية

تمكنت مباحث بالفيوم من ضبط 51 شيكارة دقيق مدعم و3600 زجاجة زيت تموينى قبل تهريبها للسوق السوداء .احيل المتهمان الى النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء الشافعى حسن مدير امن الفيوم اخطارا من مباحث التموين بالفيوم بضبط 3600 زجاجاة زيت تموينى مدعم فى كمين أمنى بكوم اوشيم كانت محملة على السيارة رقم 8621 ق ع ا نصف نقل القليوبية قيادة سليمان م 34 سنة وانها كانت فى طريقها للسوق السوداء بالفيوم وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 17003 جنح طاميه .

كما تم ضبط 51 شيكارة دقيق بلدى مدعم لدى عيد أ فى منطقة علواية بحر ترسا بمدينة الفيوم ، تم التحفظ على الكميات المضبوطة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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أونا

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