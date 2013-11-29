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محتجون يشعلون اطارات السيارات ردًا على قنابل الغاز في شارع السودان بالمهندسين

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محتجون يشعلون اطارات السيارات ردًا على قنابل الغاز في شارع السودان بالمهندسين محتجون يشعلون اطارات السيارات ردًا على قنابل الغاز في شارع السودان بالمهندسين

صورة أرشيفية

 

تسود الآن حالة من الكر والفر بين أنصار جماعة الإخوان وقوات الشرطة في شارع السودان بالقرب من ميدان لبنان ، حيث واصلت الشرطة إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

وتطارد  قوات الأمن الآن المتظاهرين من مطلع “المحور” بميدان لبنان بطول الشارع ناحية كوبري أحمد عرابي ، كما تشارك مدرعات الأمن المركزى فى مطاردة المتظاهرين، والتى كانت متمركزة فى شارع البطل احمد عبد العزيز .

من جانبهم ، قام عدد من أنصار مرسي بقذف قوات الأمن بالطوب والأحجار كمما أشعلوا الإطارات بشارع السودان.

يذكر أن أنصار مرسي قد خرجوا بمسيرة من مسجد المحروسة بالمهندسين اليوم في إطار التظاهرات التي دعا إليها تحالف دعم الشرعية.

 

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