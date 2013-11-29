مقتل وإصابة 8 أشخاص إثر انفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد

لقي مدني مصرعه، وأصيب 7 آخرون بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمني عراقي إن عبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب من سوق لبيع الماشية في منطقة النهروان شرقي بغداد انفجرت صباح اليوم الجمعة مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج وجثة القتيل الى دائرة الطب الشرعي.

من جهة أخرى، بحسب مصدر أمني، عثرت قوة أمنية اليوم على خمس جثث ملقاه في أطراف قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وقال المصدر إن قوة أمنية عثرت صباح اليوم الجمعة على خمس جثث لأشخاص كانت ملقاة بالعراء في أطراف قضاء الطارمية شمالي بغداد وعليها أثار طلقات نارية بمنطقة الرأس .

وأضاف أن الأشخاص الخمسة وبينهم ضابط كان قد تم اختطافهم من داخل منازلهم في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس ،مشيرا الى أن قوة أمنية نقلت جثث القتلى الى دائرة الطب الشرعي وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث والجهة التي تقف وراءه .

أ ش أ