محافظ القاهرة يلتقى وفد الغرفة التجارية

استقبل الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، وفد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، برئاسة إبراهيم العربى رئيس مجلس إدارة الغرفة.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، على أهمية التعاون بين المحافظة والغرفة التجارية، وتقديره الكامل لأعمال الغرفة التجارية لمناهضة انفلات الأسعار، والعمل على توازنها بما يحقق الصالح العام لكافة الأطراف، خاصة المواطن البسيط.

وتناول الحوار إمكانية أن تخصص المحافظة قطع أراضٍ بنظام حق الانتفاع لإنشاء مخابز مجمعة تابعة للقطاع الخاص، تضم عدداً من أصحاب المخابز الخاصة لتمويل إنشاء المخبز، وإسناد حصصهم الرئيسية فى المخابز الخاصة بهم للمخبز المجمع، على أن تقوم بتسليم إنتاجها فى المناطق والمنافذ التى تحددها المحافظة، وأن تغلق المخابز الصغيرة الخاصة التى هى مصدر شكوى دائمة، خاصة المقامة أسفل العقارات، ويتم إنشاء المخبز المجمع لإنتاج الخبز البلدى المدعم على أحدث الطرق، من خلال خط آلى لا تتدخل فى صناعته يد بشرية، كما يمكن بيع الخبز مباشرة فى أكياس.

ووعد المحافظ بمخاطبة وزارة الإسكان لتوفير مساحة أرض فضاء لإنشاء مجازر لذبح الطيور، تخصص لنقل كافة المجازر من القاهرة خارج الكتلة السكنية، على أن يتم تحويل المجازر الحالية لمنافذ بيع فقط.

كما طالب أعضاء مجلس الإدارة بضرورة فرض الرقابة على كافة المنتجات التى تباع على الأرصفة، حماية للمواطن من عدم صلاحيتها أو فسادها، من خلال حملات منتظمة تضم التموين والصحة وشرطة المرافق.

شهد اللقاء اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء إبراهيم الزيات مدير شرطة المرافق بالقاهرة.