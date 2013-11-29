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ضبط 3 من جماعة الإخوان متهمين بمحاولة اقتحام قسم اطسا بالفيوم

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أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم عن القبض علي 3 من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين المتهمين بمحاولة اقتحام مركز شرطة اطسا خلال أحداث الشغب التي شهدتها المحافظة يوم 14 أغسطس الماضي بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة .

كان اللواء الشافعي حسن مدير أمن الفيوم قد تلقي اخطارا يفيد بضبط كل من احمد محمد عثمان محمد 54 سنة مهندس زراعي ومقيم قرية دفنو بمركز اطسا وجمال حامد راغب 51 سنة “مدرس” ومقيم قرية دفنو بمركز اطسا والمعتز بالله احمد ابراهيم 40 سنة “موظف بالري” ومقيم دفنو مركز اطسا وجميعهم من عناصر تنظيم جماعة الاخوان المسلمين بالمحافظة و المطلوب ضبطهم وإحضارهم في القضية رقم 3459/2013 ادري مركز اطسا والمتهمين فيها بمحاولة اقتحام مركز شرطة اطسا .

 

 

 

 

 

 

 

 

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