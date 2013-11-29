ميجل إيريرا: باب المنتخب المكسيكي سيفتح للجميع

مكسيكو سيتي، (إفي): قال مدرب المنتخب المكسيكي لكرة القدم ميجل إيريرا إنه سيفتح باب المنتخب للجميع في حال تم تثبيته الاثنين المقبل مدربا للفريق خلال مونديال 2014 بالبرازيل.

وصرح إيريرا خلال مؤتمر صحفي الخميس "باب المنتخب سيكون مفتوحا للجميع دون أدنى شك"، وذلك في إشارة إلى اجتماع لجنة ملاك الأندية الذي سيعقد الاثنين المقبل لاتخاذ قرار بشأن استمراره في منصب المدير الفني للفريق الذي قاده للفوز في مباراتي ملحق أمريكا الجنوبية-الأوقيانوس المؤهل للمونديال أمام نيوزيلندا.

وأشار إيريرا إلى أنه حظي بدعم اللجنة التي ستقدم أسماء مرشحي منصب المدير الفني، على الرغم من أن تعيينه سيعتمد على الدعم الذي سيحصل عليه من مجلس ملاك أندية كرة القدم المكسيكية.

وخص إيريرا بتصريحاته المكسيكيين المحترفين في فرق أوروبية والذين لم يتم استدعاؤهم أمام نيوزيلندا، حيث أنه دون أن يذكر أسماءهم قال إنه سوف يزورهم للحديث معهم.

وأبرز إيريرا، مدرب فريق كلوب أمريكا الحالي، أنه حتى يم تعيينه رسميا فإنه سيركز على أن يحافظ كلوب أمريكا على لقب الدوري المكسيكي، الأمر الذي يسلتزم فوزه على تيجريس في ربع نهائي مرحلة ذهاب الدوري المكسيكي لكرة القدم "أبرتورا 2013" بعد غد الأحد.