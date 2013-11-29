ميسي يصدر كتاب من 300 صفحة يتضمن شهادات المنافسين

ساو باولو، (إفي): يعتزم مهاجم فريق برشلونة والمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي، إصدار سيرة ذاتية تتضمن شهادات عدد من زملائه في الفريق والفرق المنافسة أيضا، بجانب شخصيات بارزة من عالم كرة القدم من بينهم جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) ميشيل بلاتيني.

وأعلنت المؤسسة التي تحمل اسم ميسي أن الكتاب سيضم أيضا شهادات المدرب السابق للاعب بيب جوارديولا، وينتظر إصداره للبيع العام المقبل في 50 دولة بمختلف أنحاء العالم.

ويرغب ميسي في طبع مليون ونصف المليون نسخة من سيرته الذاتية بشكل مبدئي، علما بأن الكتاب سيتألف من نحو 300 صفحة يتطرق فيها النجم الملقب بـ"البرغوث" إلى محطات متفرقة في حياته بجانب لعبه سواء مع البرسا أو منتخب الأرجنتين.

كما سيدرج في هذه السيرة الذاتية أيضا لقاءات أجريت بشكل حصري مع ميسي، وينتظر أن يتم الترويج له بشكل خاص داخل الأرجنتين نظرا لأنها مسقط رأس النجم الكروي، وإسبانيا لأنها البلد الذي يقيم فيه، بجانب البرازيل لأنها ستستضيف بطولة كأس العالم 2014.