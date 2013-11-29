آس: برشلونة مازال يريد ديفيد لويز

مدريد، (إفي): أكدت تقارير صحفية اليوم الجمعة أن نادي برشلونة لا يزال يراقب عن كثب موقف البرازيلي ديفيد لويز قلب دفاع تشيلسي الإنجليزي، بعد أن حاول ضمه الصيف الماضي دون أن يوفق.

وقالت صحيفة (أس) الرياضية الإسبانية اليوم إن "المدافع البرازيلي، الذي يمكنه كذلك اللعب كارتكاز، يبدو أنه لن يبقى في تشيلسي. يفترض أن (المدرب البرتغالي جوزيه) مورينيو قد فتح أمامه أبواب الرحيل، في عملية سيراقبها برشلونة باهتمام كبير، بالنظر إلى أن قلب دفاعه لا يزال نقطة ضعف".

ونوهت الصحيفة إلى أن قلب الدفاع والقائد كارليس بويول عاد إلى صفوف الفريق مؤخرا بعد سبعة أشهر من الغياب بسبب إصابة الركبة، ليمنح المدرب الأرجنتيني خيراردو "تاتا"

مارتينو بارقة أمل، مضيفة "لكنه للأسف بعيد تماما عن أفضل مستوياته، ما يستدعي البحث عن بديل".

وأردفت "يضاف إلى ذلك التوقيت الحرج الذي يمر به (الأرجنتيني خافيير) ماسكيرانو، الذي لم يدخل في أجواء اللعب منذ بداية الموسم، وتذبذب مستوى (جيرارد) بيكيه، الذي يمزج لعبات فنية بأخطاء غير مفهومة"، معتبرة أن الصاعد مارك بارترا هو المدافع "الأكثر تمتعا بالثقة" بالفريق.

وشددت (أس) على أن برشلونة يملك ما يكفي من أموال لحسم صفقة ديفيد لويز، الذي أشارت إلى أن تشيلسي طلب الصيف الماضي 50 مليون يورو لتركه يرحل، فيما لم يزد عرض الفريق الكتالوني عن 35 مليونا.