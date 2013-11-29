السلطات البرازيلية تسمح باستئناف العمل في ملعب ساو باولو بعد قتل العاملين

ساو باولو،(إفي): سمح الدفاع المدني في ساو باولو باستئناف العمل في جانب من استاد المدينة الذي شهد حادثا الأربعاء أسفر عن قتيلين، ومن المقرر أن يستضيف مباراة افتتاح كأس العالم 2014 في البرازيل.

وزار منسق الدفاع المدني، الكولونيل جاير باكا دي ليما، الخميس الاستاد، الذي لم يحمل بعد على اسم ويطلق عليه شعبيا "إيتاكيراو"، وأقر باستمرار العمل في الموقع، عدا المنطقة التي شهدت الحادث.

وتوقف العمل في الاستاد منذ الحادث وأعلن كورينثيانز، النادي المالك للملعب، أنه لن يستأنف إلا يوم الاثنين المقبل، من أجل الحداد لثلاثة أيام على العاملين القتيلين.

ووقع الحادث مساء الأربعاء، عندما انهارت رافعة في الوقت الذي كانت تحمل فيه جزءا من الهيكل المعدني لسقف الملعب، سقط أرضا وضرب واجهة جانب من المدرجات فضلا عن كابينة شاحنة كان بها أحد القتيلين.

واتفق باكا دي ليما مع التحليل المبدئي الذي قامت به شركة (أوديبريشت) للبناء، واستبعد وجود أضرار جسيمة في هيكل الاستاد.

ولا يزال التحقيق مستمرا في أسباب الحادث من جانب الشرطة العلمية والتقنية في ساو باولو، التي ستقدم تقريرها على الأرجح في غضون 30 يوما.

وفي مطلع الشهر الجاري، أفادت (أوديبريشت) بالانتهاء من 94 بالمائة من الأعمال، الأمر الذي كانت تتطلع من خلاله إلى تسليم الاستاد أواخر ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يفتتح مونديال 2014 في هذا الملعب، الذي يطلق عليه الفيفا اسم "ساو باولو أرينا"، في 12 يونيو المقبل.