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أقنعة منزلية لمعالجة البشرة المرهقة

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أقنعة منزلية لمعالجة البشرة المرهقة أقنعة منزلية لمعالجة البشرة المرهقة

يمكن للحرارة المتدنية أن تؤثر على جمال البشرة. أنت بحاجة إذاً إلى علاجات طبيعيّة وفعّالة، من أجل تجنّب ظهور التعب على البشرة خلال الشتاء؛ وما من طريقة أفضل من استخدام العلاجات المنزلية.
الزيتون وزبدة الكاكاو
امزجي الكمية نفسها من زبدة الكاكاو مع زيت الزيتون. وبعد ذلك، أضيفي القليل من معجون الزنجبيل. ضعيه على وجهك النظيف، ودعيه لعشر دقائق، ثمّ اغسلي بالمياه الفاترة. سيستعيد وجهك نضارته بأسرع ممّا تتصوّرين!
قناع البيض
اخلطي بيضتين في وعاء صغير. وضعي المحلول على وجهك. في الواقع، يعيد البيض الغني بالبروتين نضارة البشرة الطبيعية ويشدّها بسرعة. دعي هذا القناع، الذي يسهل صنعه، على وجهك، مدّة ربع ساعة، قبل أن تغسلي بالمياه الفاترة.
العسل وكريما الحليب
بالإضافة إلى معالجة البشرة التعبة، يحافظ هذا المزيج من العسل وكريما الحليب على رطوبة البشرة لفترة أطول. إنّ كريما الحليب غنية جداً بالفيتامين A الضروري لإعادة الشباب إلى البشرة التعبة والمقشّرة. امزجي الكمية نفسها من المكوّنين، وضعي المعجون على وجهك. بعد ذلك، امسحي وجهك بقماش مبتلٍّ بالمياه العاديّة. نضمن لك نضارة رائعة!
قناع الوجه المصنوع من الخيار
يعرف الخيار بأنّه غني بالفيتامينات "A" و"B" و"C" التي تبقي الوجه رطباً خلال الفصل البارد، وتساعده في التخلّص من ملامح التعب. قطّعي الخيار وضعيه في الخلاط، لمدّة دقيقة واحدة، ثمّ ضعي معجون الخيار على وجهك، واتركيه لمدّة 5 دقائق، قبل أن تغسلي وجهك في نهاية الأمر.

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