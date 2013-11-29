«الأسد» يصدر مرسومًا بتمديد فترة العفو العام للفارين من الخدمة العسكرية

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الجمعة، مرسومًا يقضي بتمديد المهلة الممنوحة للاستفادة من العفو العام لمرتكبي جرائم قانون خدمة العلم والفرار الداخلي حتى نهاية العام الجاري. ونقل عن وزير العدل السوري، نجم الأحمد، قوله إن «تمديد الفترة الزمنية لبعض أحكام مرسوم العفو يأتي بسبب الإقبال الكبير من المواطنين على الاستفادة من أحكامه، ومن أجل إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن ممن يشملهم لتسوية أوضاعهم». وأشار «الأحمد» إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الأشخاص يقدرون بالآلاف سلموا أنفسهم وتمت تسوية أوضاعهم فورًا وفق أحكام المرسوم، داعيًا كل المواطنين الذين يشملهم المرسوم الجديد إلى المبادرة بتسليم أنفسهم إلى أقرب وحدة عسكرية أو مركز شرطة أو جهة مختصة من أجل تسوية أوضاعهم فورًا . وأوضح وزير العدل أن ظروف الانتقال من مكان إلى آخر حالت دون أن يسلم البعض أنفسهم في الوقت المناسب، من أجل الاستفادة من مرسوم العفو رقم 70 ولذلك جاء المرسوم رقم 71 من أجل إتاحة الفرصة مجددًا لهم .

شبكةعيونالإخبارية

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