"الصحة" تخاطب النائب العام ووزارة الإعلام لمواجهة الإعلانات المضللة

خاطبت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، النائب العام ووزيرى الإعلام والاستثمار لمحاربة ظاهرة الإعلانات المضللة.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام وحرص وزارة الصحة على سلامة وصحة المواطنين، وحفاظاً على الصالح العام مع ضرورة وضع حد للفوضى الإعلانية الخاصة بالخدمات الطبية المختلفة، وفى ظل إلزام الوزارة للمنشآت الطبية الخاصة بأخذ موافقتها للتأكد من مصداقية الإعلانات بعيدا عن المبالغة أو الادعاء، أو عدم المهنية.

وطالبت وزيرة الصحة، فى خطابها للمستشار هشام بركات النائب العام، بسرعة التدخل بالإجراءات القانونية الرادعة ضد المسئولين عن القنوات الفضائية، خاصة التى تعلن عن أدوية ومستحضرات طبية غير مصرح بها، وتمكينهم أشخاصا غير متخصصين من الظهور على شاشاتها للتحدث عن أدوية أو أبحاث طبية أو صيدلية، أو طرق علاج جديدة غير علمية للإنسان، إضافة إلى سماحهم بالإعلان عن منشطات غير مرخص بالإعلان عنها.

كما طالبت وزيرة الصحة كلا من وزيرة الإعلام ووزير الاستثمار بالتنبيه المشدد على المسئولين عن تلك القنوات بعدم السماح لأى شخص أو جهة بالتحدث عن الأدوية أو المستحضرات الطبية، أو طرق علاج مستحدثة، أو غيرها، مما له صلة بعلاج الإنسان، أو الإعلان بأى صورة، إلا بعد الرجوع إلى وزارة الصحة والحصول على موافقة كتابية منها.

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