وزارة التضامن تعيد التحقيق فى مخالفات إحدى دور الأيتام بالمعادى

أكد الدكتور هانى مهنا مساعد وزير التضامن، أن الوزارة ستعيد التحقيق فى ما تردد عن مخالفات بإحدى دور الأيتام الكبرى فى المعادى، مشددا على أهمية دور وسائل الإعلام والذى يساعد الوزارة فى أداء دورها الرقابى على المؤسسات الأهلية.

وقال مهنا، فى تصريحات، اليوم، إن الوزارة تتابع ببالغ الأهمية أى تجاوزات داخل دور الأيتام بشكل خاص، وسبق أن قرر الوزير حل مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية لاستخدامها الأطفال فى مظاهرات الإخوان .

وكان برنامج "مع الشعب" الذى يقدمه مظهر شاهين على قناة صدى البلد، قد استضاف فى حلقته التى أذيعت الليلة الماضية، دعاء عباس رئيس الجمعية المصرية لحقوق الطفل والأسرة، والتى طالبت النائب العام فى التظلم رقم 363 المقدم بتاريخ 27 نوفمبر للنائب العام، بإعادة التحقيق فى الاعتداءات التى يتعرض لها أطفال نزلاء بإحدى دور الأيتام الكبرى بالمعادى، كما طالبت بتشكيل لجنة طبية للوقوف على الآثار الناجمة عن إهمال علاج الأطفال من الغدة النكافية، مما أسفر عن مصرع طفلة.

وذكرت رئيس الجمعية أن وزارة التضامن الاجتماعى، سبق وأن أوفدت لجنة للتحقيق فى هذه المخالفات، إلا أن الأطفال رفضوا التجاوب معها، نتيجة خوفهم من تعرضهم للعقاب من مسئولى الدار عقب انصراف اللجنة .