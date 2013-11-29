السمنة أحد أسباب تأخر الحمل لدى السيدات

حلم الإنجاب والأمومة من الأحلام التى تراود الفتيات منذ نعومة أظفارهن، وقد تقف بعض العوائق أمام تحقيق هذا الحلم إلا أن تقدم العلم والتكنولوجيا جعل من السهل التغلب على كثير من تلك المشكلات.

يقول الدكتور رياض عبد الرؤوف، مستشار النساء والتوليد وعلاج نقص الخصوبة، إن أحد أسباب تأخر الحمل لدى السيدات هو ضعف الإباضة، وفسر رياض ضعف الإباضة بأنه عدم قدرة الرحم على تكوين بويضة ناضجة وجاهزة للتخصيب، وقد تحدث تلك الحالة لعدة أسباب.

وعدد رياض تلك الأسباب بأن الإباضة تعتمد على عمر المرأة عند الحمل، فكلما تقدمت بالعمر ضعفت المبايض ومن ثم قلت الإباضة لديها، مشيرا إلى أن السمنة قد تكون السبب فى ضعف الإباضة، والضغوط النفسية والعوامل النفسية أحيانا يكون لها دور فى ضعف الإباضة، مضيفا أن تكيس المبايض من الأسباب الشائعة لضعف الإباضة.

وأضاف رياض، أن تشخيص ضعف المبايض له عدة طرق، حيث يتم إجراء سونار على الرحم للكشف عما إذا كانت المبايض فى حالة جيدة أم لا، بالإضافة إلى إجراء عدد من تحاليل للهرمونات بالدم، مضيفا أن الطبيب غالبا ما ينصح السيدات اللاتى يعانين من السمنة بضرورة إتباع حمية غذائية مناسبة، وممارسة الرياضة والبعد عن الضغوط النفسية إذا كانت تريد تسريع عملية الإباضة طبيعيا.

وأشار رياض إلى أنه يمكن تسريع عملية الإباضة بعدة طرق الأولى هى عن طريق العقاقير الطبية مثل حبوب الميتفورمين، أو حبوب كلوميد، مضيفا أن هناك بعض الأدوية الهرمونية والتى قد تأخذ على هيئة عقار أو من خلال الحقن، وتختلف تلك الحقن من سيدة إلى أخرى ويختلف أيضا توقيتها.

وقال رياض، إن توقيت تلك الحقن يعتمد على مراقبة دورة الإباضة لدى المرأة بشكل متكرر، ويتم عن طريق مراقبة البويضة بالسونار، وعند الوصول إلى حجم معين يتم حقنها حتى يحدث لها نضج سريع، وقد يحدث نتيجة لهذا آلام بسيطة أسفل البطن تزول بالمسكنات العادية، وتزيد تلك الطريقة من فرصة الحمل بشكل كبير.