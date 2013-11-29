تطوير ميناء الطور ومنطقتين صناعيتين وزراعيتين بجنوب سيناء

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماع المجلس التنفيذي رقم 6 برئاسته وبحضور اللواء محمود الحفناوي مدير أمن جنوب سيناء واللواء أحمد فوزي السكرتير العام وجميع وكلاء ومديري العموم ورؤساء المدن .

وأكد فودة خلال الاجتماع أن الحكومة بجميع تشكيلها تعمل لصالح المواطن وانتهى عهد اتخاذ القرارات من المكاتب حيث العمل ميداني وذكر أن كل أسبوع تقريبا تكون هناك زيارة لوزراء بجنوب سيناء مستشهدا بزيارتي وزيري الشباب والتعليم الأخيرتين وأن العمل لابد له من تطوير في الأداء والكفاءة وطالب جميع الجهاز التنفيذي بسرعة الأداء لمواكبة التغيرات الكثيرة وإنجاز العمل لصالح المواطن .

واضاف المحافظ أن هذا العام سيشهد طفرة هائلة في كافة المجالات لتنمية المحافظة حيث تم إدخال الاستزراع السمكي لأول مرة بالمحافظة بنظام الأقفاص على مياه الآبار 26 فدان مما يزيد حجم الإنتاج السمكي ويوفر فرص عمل داخل الوديان والتجمعات البدوية ، كما تم توفير 25 ألف شتلة أصناف مختلفة مثل الزيتون والرومان والتين والكمثري والجوافة بالإضافة إلى 10 آلاف شتلة نخيل بالمجان لتوزيعها على المزارعين بالمحافظة بالإضافة لمعاصر الزيتون وأضاف أنه سيتم إنشاء منطقة زراعية بمنطقة سهل القاع بزراعة 25 ألف فدان على غرار المناطق الصناعية لضبط الأسعار ولتحقيق اكتفاء ذاتي وخصوصا بعد أن قامت القوات المسلحة بتوزيع 310 صوبة بالإضافة إلى 500 صوبة أخري جاري توزيعها .

واوضح المحافظ انه خلال الشهر القادم ديسمبر 2013 سيتم طرح ميناء الطور بمناقصة عامة لتطويره ليواكب أحدث الموانئ العالمية وسيحول مدينة طور سيناء إلى مدينة تجارية عالمية مما يتيح العديد من فرص العمل ويخلق مجالات استثماريه مختلفة ن بالإضافة لافتتاح ميناء نويبع للعمل خلال نفس الشهر أيضا في إطار خطة الوزارة بتطوير الموانئ بجنوب سيناء .

وفي مجال التعليم أكد المحافظ أن هذا العام سيشهد إضافة كليات جديدة ولن يكتفي بكلية التربية الموجودة فقط كما سيتم وضع حجر أساس جامعة السويس ، ووضع حجر أساس الجامعة الأهلية بمدينة رأس سدر بالإضافة لإنشاء مدرسة فصل واحد بكل التجمعات البدوية على مستوي المحافظة وإضافة تخصصات جديدة في مجال التعليم الفني مثل إصلاح وصيانة المعدات البحرية وقسم تكنولوجيا تحلية مياه البحر بالإضافة إلى إنشاء مجمع تعليمي ومدارس وتعلية مدارس أخري وقد قام المحافظ بالتنبيه لعدم زيادة كثافة الفصول عن 40 طالبا على مستوي المحافظة .

وفي مجال التنمية الصناعية اكد المحافظ ان الأسبوع القادم سيشهد عقد لجنة الاستماع لدراسة الأثر البيئي للمنطقة الصناعية بأبو نيمة يعقبها مباشرة استصدار القرار الجمهوري وسيتم عقد مؤتمر دولي للاستثمار يتم به استعراض فرص الاستثمار بابوزنيمة ومنح التسهيلات والبدء في التنفيذ فورا ، حيث أشار المحافظ أن هناك مبلغ 50 مليون جنيه تم إدراجها لتوصيل المرافق بالمنطقة الصناعية .

كما أكد أنه قام بعمل تقسيمات أراضي لصغار المستثمرين والمشروعات المتناهية في الصغر 3000 قطعه كمرحلة أولي مساحات تتراوح من 50 : 200 متر باستثمارات تصل إلى 10 مليار جنيه ،

كما أضاف أنه تم الانتهاء من الأحوزه العمرانية بمدينة الطور وجاري الانتهاء من التخطيط الاستراتيجي لها .

وفي مجال الإسكان أكد المحافظ أنه تم البدء في بناء 9112 وحدة سكنية على مستوي مدن المحافظة بما فيها مدينة شرم الشيخ بالإضافة إلى 100 منزل بدوي تقوم بإنشائها القوات المسلحة و180 منزل بدوي يتم إنشائها بمعرفة جهاز التعمير ، وأضاف المحافظ أن إجمالي المشروعات التي تقوم بها القوات المسلحة على أرض المحافظة تصل إلى 800 ملين جنيه .

وفي مجال الأمن اشار المحافظ للحفل الذي عقد بشرم الشيخ داخل الجبل حضره 5000 روسي مما يدل على الأمن ويقظة رجال الأمن ومع ذلك فإنه تم دفع مبلغ 25 مليون جنيه من وزارة السياحة منها 13 مليون جنيه لتغطية شرم الشيخ بكاميرات مراقبة أمنية و6 مليون للكمائن و2 مليون جنيه للاستكمال مضمار الهجن و4 مليون مستحقات لتنفيذ أعمال رصف طرق بشرم الشيخ.

وفي مجال الاتصالات تم لأول مرة على أرض المحافظة تقيع بروتوكول مع الشركات الثلاث بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات لتغطية جميع الوديان والتجمعات البدوية بشبكة المحمول وهي 12 منطقة محرومة نهائيا من الاتصالات .

وقد استعرض المحافظ موقف أسطوانات البوتاجاز وتوزيعها وتوفير الخبز وتحسين جودته وتوفير السلع الغذائية حيث أكد الحضور عدم وجود أية مشكلات سواء في البوتاجاز أو الخبز أو السلع الغذائية .