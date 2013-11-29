وجهات للزيارة بدبي في عطلة العيد الوطني

احتفالاً بالعيد الوطنيّ الإماراتيّ، يقترح موقع "سيدتي نت" عليك 8 أماكن لزياراتها في هذا النّهار، لتستمتعي بوقتك برفقة عائلتك:

1- خليج الدلافين

يُعتبر "خليج الدلافين" في دبي من أكبر الخلجان التي تأوي الدلافين في العالم. وأثناء زيارتك لهذا الخليج، يُمكنك التفاعل مع هذه الحيوانات اللطيفة والسباحة معها، أو يُمكنك الوقوف أمام بركة المياه والاستمتاع بحركات الدلافين البهلوانيّة.

2- "دبي أكواريوم" وحديقة الحيوانات المائيّة

يقع "دبي أكواريوم"، وهو أحد أكبر أحواض السّمك في العالم داخل "دبي مول". يضم أكثر من 33000 حيوان، بما في ذلك 400 سمكة قرش، حيث يُمكنك التعرّف إليها، وجهاً لوجه، عبر النّفق الزجاجيّ . يُمكنكم مشاهدة "البيرانا" وسمك "السلّور" العملاق، بالإضافة إلى مستعمرة صغيرة من طائر البطريق.

3- "سكي" دبي

يقع هذا المنتجع الثلجيّ داخل "مول الإمارات"، في دبي؛ وهو ثالث أكبر منتجع تزلّج داخليّ في العالم، والأوّل من نوعه في الشرق الأوسط، كما أنّه يحتوي على 6000 طنّ من الثلج.

4- "أكوافنتشر ووتر بارك"

استمتعي بالمنتجع المائيّ الأوّل في أوروبا والشرق الأوسط. هنا، ستختبرين المنزلقات التي ستجعل من قلبك يخفق، والتي سترميك فوق البحيرات المليئة بأسماك القرش، بالإضافة إلى مغامرات في الأنهر وهناك مكان مخصّص للأطفال يضمّ 10 منزلقات وجسور من الحبال ومدافع مائيّة.

5- "برج خليفة"

يعتبر أطول برج في العالم حالياً. يرتفع 828 متراً، وتطلّب إنجازه سنوات ستّ. إفتتح سنة 2010 في "دبي"، ويضمّ أعلى شرفة بانورامية مفتوحة أمام الجمهور وأعلى مسجد وأعلى مطعم وأعلى حوض للسباحة في العالم!

6- منطقة "حتا"

تتبع هذه المنطقة إمارة "دبي"، وتقدّم لزائريها برامج ترفيهية مدهشة، سواء داخل فندقها المصنّف فئة 5 نجوم والمبني وسط جبالها أو خارجه ، حيث إمكانية القيام برحلات "سفاري" في الصحراء التي تختلط فيها الرمال مع الجبال ومنابع المياه العذبة ورياضة الصيد البرّي.

7- "متحف دبي"

المتحف الرئيس في إمارة "دبي". يقع داخل "قلعة الفهيدي الأثرية" وينقل زائره إلى الماضي، وتحديداً إلى طريقة الحياة التي كانت سائدة في "دبي" قبل، إكتشاف النفط فيها. ويقدّم مجموعةً من الآثار المكتشفة حديثاً والتي يعود عمرها الى 3000 سنة قبل الميلاد.

8- منزل الشيخ سعيد آل مكتوم

كان هذا المنزل مقراً لإقامة حاكم دبي من سنة 1912 حتى سنة 1958 مكان يعتبر من أبرز الأماكن السياحيّة في "دبي".

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