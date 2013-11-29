احتفلي بالعيد الوطني الإماراتي بعباءات سواروفسكي

أعلنت علامة سواروفسكي، الشركة الرائدة عالمياً في مجال قطع الكريستال الدقيقة وحلي الأزياء، عن تعاونها مع ست مصممات شابات من دول مجلس التعاون الخليجي. وقد استخدمت كل واحدة منهن مهاراتها الساحرة في مجال الأزياء لإعادة تصميم العباءات بواسطة أحجار الكريستال من سواروفسكي في تصاميم جديدة ومعاصرة تصلح لإطلالتك في مناسبة العيد الوطني الإماراتي. ولتسليط الضوء على هذه الأعمال الإبداعية، نظّمت سواروفسكي حملة تتضمّن صوراً و فيديو تبرز مناهج التصميم الستة، وتظهر كيف تمت الاستعانة بأحجار الكريستال من سواروفسكي لابتكار أزياء راقية لم يسبق لها مثيل.