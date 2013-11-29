أخبار عاجلة

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب -
مدير مستشفى طنطا: شظايا القنبلة اخترقت رأس 3 مصابين -
خبير مشروعات: تقسيم تسعيرة تذكرة المترو حسب العربات أفضل للاقتصاد -
شوقي السيد: قانون الهيئات القضائية صنع فتنة بين السلطات.. ويجب الإعتذار -
نواب البرلمان يستمعون لمشاكل المتحف اليوناني -
صور| الداخلية توقع بروتوكول مع الشباب لتنظيم فعاليات رياضية بأندية الشرطة -
قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني -
بالصور.. «دقرن» تستعد لتشييع جثمان شهيد «تفجير طنطا» -
نائب برلمانى: زيارة السيسي لأمريكا لإعادة ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط -
عبلة الهوارى: زيارة «السيسي» لواشنطن تساعد فى تحسين العلاقات السياسية والعسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

احتفلي بالعيد الوطني الإماراتي بعباءات سواروفسكي

Google+ Print
احتفلي بالعيد الوطني الإماراتي بعباءات سواروفسكي احتفلي بالعيد الوطني الإماراتي بعباءات سواروفسكي

أعلنت علامة سواروفسكي، الشركة الرائدة عالمياً في مجال قطع الكريستال الدقيقة وحلي الأزياء، عن تعاونها مع ست مصممات شابات من دول مجلس التعاون الخليجي. وقد استخدمت كل واحدة منهن مهاراتها الساحرة في مجال الأزياء لإعادة تصميم العباءات بواسطة أحجار الكريستال من سواروفسكي في تصاميم جديدة ومعاصرة تصلح لإطلالتك في مناسبة العيد الوطني الإماراتي. ولتسليط الضوء على هذه الأعمال الإبداعية، نظّمت سواروفسكي حملة تتضمّن صوراً و تبرز مناهج التصميم الستة، وتظهر كيف تمت الاستعانة بأحجار الكريستال من سواروفسكي لابتكار أزياء راقية لم يسبق لها مثيل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. إحباط ترويج شحنة مخدرات لإغراق القاهرة بالحشيش

بالفيديو.. إحباط ترويج شحنة مخدرات لإغراق القاهرة بالحشيش

بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب

بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر

بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء

بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء