حمدان بن مبارك: الفرحة تضاعفت بفوز دبي بإكسبو

أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن فرحة الوطن باليوم الوطني الـ42 تضاعفت مع الإعلان عن فوز مدينة دبي باستضافة إكسبو 2020.

وأشار معاليه إلى أن الفوز يتوج منجزات الإمارات في العام الحالي ويترجم ثقة العالم وتقديره للإمارات.

وهنأ معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها بالإنجاز التاريخي الكبير الذي حققته دبي أمس الأول .

جاء ذلك في كلمة لمعاليه خلال الحفل الذي أقامته الوزارة بمقرها أمس الأول، بحضور الدكتور سعيد حمد الحساني وكيل الوزارة وسيف راشد المزروعي الوكيل المساعد للخدمات المؤسسية والمساندة ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وأسرة الوزارة.

وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان :إن الإنجازات المستمرة تحققت بفضل الله، ثم بفضل القيادة الحكيمة، مشيداً برعاية ودعم صاحب السمو رئيس الدولة ونائبه لكل ما من شأنه أن يدفع بالإمارات نحو العالمية والتقدم العلمي والتقني في مختلف المجالات.

رفعة الوطن

وأشاد بأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لما يبذلونه من جهود دائمة من اجل رفعة الوطن وعزته وتقدمه في الاقتصاد والسياحة والاستثمار والتعليم والثقافة وغير ذلك من المجالات الأخرى.

وتضمنت الاحتفالات فقرات تراثية في مختلف الإدارات والأقسام، حيث قدم موظفو الوزارة أعمالًا تراثية وأكلات شعبية ومسابقات حول تراث وتاريخ الدولة واليوم الوطني.

ووزعت خلال الحفل الشالات التي تحمل ألوان علم الدولة وشعارها وصور أصحاب السمو الشيوخ، كما تم تكريم الموظفين الذين حققوا إنجازات وشاركوا في الفعاليات التي نظمتها الوزارة.

وهدف الاحتفال إلى إبراز المناسبة الوطنية وفق ما يليق بأهميتها ومكانتها، وما تحقق من تطور شامل وللتعريف بما وصلت إليه الدولة تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة، وإخوانهما أصحاب السمو الحكام.

كما جاءت الاحتفالات تعبيراً عن الفرحة والولاء والانتماء إلى الإمارات قيادة وحكومة وهوية وتاريخاً.

وكانت الوزارة أقامت أمس الأول، حفلًا شاركت فيه طالبات مدرسة "الفتح" بأوبريت وطني أمام مبنى الوزارة، حيث تم تشييد بيت شعر خاص بالفعالية، ووزعت خلاله الأكلات الشعبية للموظفين وللمتعاملين.