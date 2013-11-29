رسميا - فيفا يرفض احتجاج تونس .. الكاميرون في المونديال

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاحتجاج الذي تقدمت به الجامعة التونسية بشأن إشراك الكاميرون لاعبين يحملان الجنسية الألمانية لانضمامهما لمنتخب الشباب.

وسقطت تونس على يد الكاميرون بأربعة أهداف مقابل هدف في إياب الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2014 بعد تعادلهما ذهابا 0-0 ليتأهل الأسود للمونديال الأسبوع الماضي.

عقب تأهل الكاميرون تقدم رئيس الاتحاد التونسي بشكوى للاتحاد الدولي "فيفا" ضد مشاركة ماتيب وتشوبو موتينج مع الكاميرون في اللقاء بداعي انضمامهما لمنتخبات شباب ألمانيا من قبل.

ولكن في بيان رسمي صدر من الفيفا "الاتحاد الدولي قام بمخاطبة التونسي، وأكد له أنه لا يوجد أي خرق قانوني ارتكبه الكاميرون".

جون ماتيب وموتينج ولدا في ألمانيا من والدين كاميرونيين ووالدتهما تحمل الجنسية الألمانية، ولعبا الثنائي للأسود منذ 2010.

موتينج لعب لشباب ألمانيا، قبل أن يغير انتمائه إلى الكاميرون.