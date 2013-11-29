ستار أكاديمي: أيّ مستقبل ينتظر زكي بعد مشكلة الأمس؟

توتر وترقب سادا حلقة "ستار أكاديمي" بالأمس، في ستوديو بلاتيا الكائن إلى الشمال من العاصمة اللبنانية بيروت، بسبب الجمهور الكبير الذي حضر خصيصاً لتشجيع المشترك اللبناني زكي شريف، الذي يقف في منطقة الخطر للمرة الثانية، في مواجهة مع المصرية رنا سماحة، التي تذوقت طعم الخطر للمرة الأولى.

حماسة شديدة شهدها المسرح بين فريق كبير مشجّع لزكي وعدد ضئيل من الجمهور كان يقوم بتشجيع رنا، في الوقت الذي أضفى الفنان مروان خوري رومانسية على "برايم" الأمس، إذ أكّد لمقدّمة البرنامج هيلدا خليفة أنّ الردّ على محبّة الجمهور للفنّان يكون بتقديم الأغاني الجميلة دائماً، وبأن يحافظ على صدقيّته أمام محبّيه.

تلاقي الشعبين اللبناني والمصري جسّدته النجمة المصريّة أمينة بأغنية "بلدنا"، التي أدّتها مع زكي من لبنان، واعتبرت أنّ دور الفن هو جمع كلّ الثقافات والحضارات، معلنة عن فخرها بالغناء لبيروت والقاهرة. أمينة ألهبت المسرح أيضاً بأغنية "بشواش عليّ" مع الطالبة زينب.

شجار كبير

وعلى ما يبدو، فإنّ هذه الأغنية لم تجد قبولاً خارج مسرح الأكاديميا، إذ وقع شجار حادّ بين أحد مشجّعي رنا، وهو مصريّ الجنسية، وأحد مشجّعي زكي، وقد تطور من تلاسنٍ بين الاثنين إلى شجار، بعد انتهاء البرايم، في ظلّ غضبٍ شديد كان يسيطر على جمهور زكي، بسبب خروج "بطلهم" من البرنامج، في الوقت الذي اعتبر جمهوره أنّه لم يزل يستحق البقاء أكثر.

وحسب المعلومات، فإنّ "مشجّع زكي" هو من قام بافتعال المشكلة، ما استدعى من الأمن التدخل لفضّ الإشكال، فيما كان والد زكي يطلب من مشجعي ابنه التروي وعدم الانجرار إلى مشكلة كبيرة، معتبراً أن التصويت في نهاية الأمر لعبة.

والجدير ذكره هنا أنها ليست المرة الأولى التي يقع فيها مشكلة، يكون محورها مشاركة زكي في أحد برامج الهواة. فقد سبق لزكي أن جرّب حظّه في آخر دورات "ستوديو الفن"؛ وعندما لم يحالفه الحظ في إحدى الحلقات، اقتحم أهله الستوديو وهددوا لجنة التحكيم الذين طلبوا من قوى الأمن الداخلي مساعدتهم في الخروج من الستوديو. كذلك شارك زكي في الموسم الأخير من برنامج Arab Idol، ولم يتأهّل للمرحلة النهائية، برغم أنّه اعتبر في التقرير الذي عرّف به عن نفسه أنها آخر فرصة له للغناء في "ستار أكاديمي"، وصرّح في اللحظات الأخيرة قبل خروجه بأنّ المشوار سيبدأ في الخارج؛ فأيّ مصير ينتظر زكي بعد كلّ المشاكل التي رافقته، بعد كلّ مشاركة له في برنامج فنيّ.

وقبل خروج زكي، توقع الكثيرون فوز المشتركة رنا، نظراً إلى الجماهيرية التي حصدتها منذ دخولها البرنامج، في ظلّ اعتبارها منافسة شرسة على اللقب، ويكفي أن قاعدتها مهيمنة في بلدها مصر، في الوقت الذي تتمتع رنا بصفات الفتاة الطيبة والمقرّبة من الجميع، وتملك الكثير من الداعمين لموهبتها في كلّ أنحاء الوطن العربي.

سارة: أنا الأكثر جدلاً

سارة فرح الطالبة الأكثر جدلاً، بين الذين مرّوا على مواسم برنامج "ستار أكاديمي"، أكدت لـ"سيدتي نت" أن "رؤيتها لمدربة الصوت ماري محفوض وهي تغني دفتعها إلى أن تدمع"، فهي اشتاقت للجنة، ولا مانع لديها لو عاد بها الزمن كي تكرر تجربة "ستار أكاديمي"، التي تعتبرها تجربة مميزة جداً بالنسبة إليها.

وتابعت: "أنا بصدد الانتهاء من تحضير أغنية بعنوان "طول عليّ الغيبة"، وهي أغنية خليجية ـ عراقية، في أول تعاون مع الكاتب والملحن عادل العراقي"، وقالت: "أنا أعتمد "السينغل". وفي نهاية العام، نجمع كلّ الأغاني ضمن ألبوم واحد، بالإضافة إلى أغنية جديدة تتصدر الألبوم".

ماريتا: الحظ لم يحالفني

وصرحت المشتركة اللبنانية ماريتا، التي خرجت في الأسبوع الثالث، بأنّ "هناك لعبة حظ، علينا تقبلها في النهاية. ومازال عمري 19 عاماً، وأدرس الهندسة الداخلية".

وتابعت: "بعد خروجي من الأكاديميا، شعرت بالسعادة لمعرفة الناس بي، والأكثرية كانت من خارج لبنان".

ورداً على سؤال، لفتت ماريتا إلى أنها كانت مقرّبة من رنا، ولا تواصل معها، لأنها لازالت داخل الأكاديميا، فيما التواصل قائم مع كلّ من خرج من البرنامج.

وختمت بالإشارة إلى أنها بصدد التحضير لأغنية جديدة باللهجة البيضاء، كانت قد بدأت بتحضيرها قبل دخولها إلى الأكاديميا، وهي من كلمات وألحان طوني أسمر، ومن توزيع كارينا.

وقد صودف وجود "روميو" الأكاديميا، نور فرواتي، بين الجمهور، لكنّه رفض الإدلاء بأيّ كلمة، بعد انتهاء البرايم، بفعل ارتباطه بموعد هام.

غضب لخروج زكي

كذلك اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي غضباً لخروج زكي، رغم صوته الجبلي والقويّ، الذي يؤهله للفوز، خصوصاً أنّه يحوز على نسبة عالية من المتابعة، عبر الصفحة المخصّصة له على موقع "فيس بوك"، يتفوق بفضلها على زميلته رنا، بفارقٍ لا بأس به، وإن يكن الجمهور قد منح رنا حكمه وثقته.

من جانب آخر، انتقد البعض البرنامج، متّهمين إياه بالعمل على إخراج المواهب الجيّدة والأشخاص الذين يملكون أصواتاً جميلة، ويُبقي على من يغنّي والنشاز رفيقه، مشيرين إلى وجود أشخاص مدعومين أكثر من غيرهم.

يبقى أن نسجّل أنّه كانت ثمة لفتة جميلة من إدارة البرنامج، وتحديداً من المسؤولة الإعلامية في محطة "أل بي سي"، نيكول حداد، إذ توجّهت بالشكر إلى الصحافة لتغطيتها "ستار أكاديمي"، من خلال عرض تقرير خاصّ عن وسائل الإعلام كافة، التي تواكب آخر أخبار الأكاديميّا:، أساتذتها، وطلاّبها؛ وبالتأكيد أن من بين تلك الوسائل موقع "سيدتي نت".

كما علم "سيدتي نت" أنّ البرنامج سيستضيف الأسبوع المقبل النجم اللبناني معين شريف والمطربة المصرية آمال ماهر.

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