Obama وMiley Cyrus على لائحة GQ للأقلّ تأثيراً

تضمنت لائحة مجلة GQ للمشاهير الأقلّ تأثيراً لعام 2013، في عددها الثالث، العديد من الشخصيات المهمّة، نتيجة لأفعال سيئة قامت بها.

وقد جاء في المرتبة الأولى لاعب كرة السلة Dennis Rodman؛ وذلك على خلفية زيارته لـ Kim Jong Un في كوريا الشمالية.

وجاء في المرتبة الثانية Paula Deen بعد اعترافها باستخدام كلمات تدلّ على التميّز العرقيّ.

أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب عضو الكونغرس السابق Anthony Weiner، الذي استقال عام 2011، بعد فضائح جنسية على الإنترنت.

وقد حلّت النجمة العالمية Miley Cyrus في المرتبة السادسة؛هي التي احتفلت مؤخراً بعامها ال 21، وذلك على خلفية سلوكها السيء المعارض لكلّ الثقافات، حيث قامت بإشعال سيجارة على المسرح، ثمّ أشارت بأصابعها بطريقة غير لائقة، خلال حفل قناة MTV.

وذكرت المجلة أنّ المحزن في قضية Cyrus أنّ أسلوبها يلاقي فعلاً نجاحاً كبيراً.

أما Barack Obama رئيس الولايات المتحدة الأميركية، والذي يحافظ على علاقته المتينة بعائلته، فقد حلّ في المركز السابع عشر، وليس لفعله شيئاً، بل لعدم قيامه بأيّ شيء من الأمور التي وعد بها.

يُذكر أنّ لائحة مجلة GQ تضمنت أيضاً Justin Bieber وLady Gaga وWill Smith.

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