الرقابة على الصادرات تحبط محاولة تهريب 20 طنا من الجلود الخام إلى الصين

قامت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتابعة لوزارة التجارة والصناعة بإحباط محاولة تهريب شحنة من الجلود الخام إلى الصين والمحظور تصديرها بناءً على قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 304 لسنة 2011 وذلك من ميناء العين السخنة وهى عبارة عن 20 طنا تشمل عدد 400 طرد بعدد 2000 قطعة جلد تقريباً.

وأوضح المهندس علاء عبد الكريم رئيس الهيئة – فى بيان للوزارة اليوم “الجمعة” تلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منه – أن الشحنة التى تم ضبطها تحمل الشهادة الجمركية رقم 6289 الصادرة فى 25 نوفمبر الحالى ، حيث زعمت الشركة المصدرة فى بياناتها المقدمة أن الشحنة تحتوى على جلود مدبوغة مصنعة ، وعند فحص الحاوية تبين أن الموجود بها جلود خام رطبة “ويت بلو” والمحظور تصديرها ، مشيرًاً إلى أنه تم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية لإيقاف تصدير هذه الشحنة وإستكمال الاجراءات القانونية حيال الشركة المصدرة .

وأشار الى أن الهيئة حريصة على تقديم التسهيلات والتيسيرات لكافة الشركات المصدرة ولكن فى إطار تنفيذ الإجراءات اللازمة وفى ضوء القواعد المنظمة لعمليات الفحص وذلك لضمان الحفاظ على الصناعة المصرية وزيادة قيمتها المضافة وعدم تصديرها فى صورة خامات أولية .

أ ش أ