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رئيس الوزراء الفلسطيني: المخيمات الفلسطينية تحت الشرعية اللبنانية

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رئيس الوزراء الفلسطيني: المخيمات الفلسطينية تحت الشرعية اللبنانية رئيس الوزراء الفلسطيني: المخيمات الفلسطينية تحت الشرعية اللبنانية

رامي الحمد الله

أكد رئيس الفلسطينية رامي الحمد الله أن القيادة الفلسطينية تعتبر المخيمات الفلسطينية تحت الشرعية اللبنانية، وأن أي أحداث فردية تحدث لا تمثل الشعب الفلسطيني وهى مدانة ومرفوضة.

وشدد الحمدالله – في كلمة له خلال اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في بيروت – على التمسك بحق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال إننا “انتزعنا قرارا دوليا بقدرة مؤسساتنا على إدارة شئون المواطنين”، مشيدا بمشروع السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في أرضه الذي اعتمدته الأمم المتحدة قبل نحو الأسبوعين.

وأضاف أن “شعبنا وقيادتنا يتصدون لكل انتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني، ولن نقبل إلا بدولة على حدود العام 1967 وحل قضية اللاجئين التي هي جوهر القضية الفلسطينية”.

وتابع أن “إسرائيل قابلت كل جهود التنمية وبناء المؤسسات بمزيد من العدوانية والاستيطان، واستمرارها في اعتقال الآلاف من الفلسطينيين، والحصار على غزة وحرمان أهلها من أبسط مقومات الحياة”.. داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل الفاعل لمساندة حقوق الشعب الفلسطيني.

أ ش أ

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