قالوا عن جيجز ' 40 عاما ' .. بكاء ديل بييرو وشهادة زيدان

أتم رايان جيجز أسطورة وسط مانشستر يونايتد عامه الـ40 ومازالت قدمه في الملاعب.. ولكن ماذا قال نجوم بحجم أليساندرو ديل بييرو، وزين الدين زيدان وأخرين عن الويلزي المخضرم؟

FilGoal.com يستعرض أبرز نجوم الساحرة المستديرة وتصريحاتهم عن جيجز..

- "لاعبان فقط يجعلونني أبكي وأنا أشاهد كرة القدم، الأول دييجو مارادونا والثاني رايان جيجز"، أليساندرو ديل بييرو أسطورة يوفنتوس السابق.

- "كلنا في يوفنتوس اتفقنا على أن مانشستر يونايتد هو أصعب منافس واجهناه في دوري أبطال أوروبا، جيجز نجم عالمي من طراز فريد بحق"، زين الدين زيدان نجم يوفنتوس، ريال مدريد وفرنسا الأسبق.

- "يعيش كأسطورة، وأن تلعب أمام شخص مثله كنت تشاهده وتتعلم منه لفترة طويلة أمر سعيد بالنسبة لي وفخر". بدرو جناح برشلونة يتحدث عن جيجز.

- "إنه لاعب استثنائي، وإنسان رائع .. يمثل طاقة هائلة في الملعب وشيء عظيم أن تشاهده" السير أليكس فيرجسون المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد.

- "شيء يستحق التقدير أن تلعب بجانبه، تمريراته وتحركاته لا تصدق .. إنه مذهل" واين روني مهاجم مانشستر يونايتد.

- "الناس ستعلم أنه عندما يعتزل جيجز كرة القدم سشعرون بفقدانهم شيئا كبيرا ذو قيمة" ريو فرديناند قلب دفاع مانشستر يونايتد.

- "لا أتذكر عمري وقتها تقريبا، ولكني كنت أتسلق أسوار مانشستر يونايتد لأشاهد جيجز يلعب كرة القدم" توم كليفرلي لاعب وسط مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا.

- "إنه تقريبا أمر مستحيل أن تلعب مكان جيجز، يمكنك فقط النظر إليه هذا يكفي" بارك جي سونج جناح مانشستر يونايتد السابق.

- "عندما يركض جيجز بجوار اللاعبين، يجعلهم لا يريدون أن يدافعوا بعد" جاري باليستر مدافع مانشستر يونايتد السابق.

- "ربما يأتي يوما ويقول الناس أنني كنت رايان جيجز آخر" جورج بيست نجم مانشستر يونايتد السابق.

- "لديه موهبة ربانية" برايان كيد المدرب المساعد السابق لمانشستر يونايتد.

- "أمر نادر جدا أن يلعب شخص كل هذه المدة لنادي واحد، كان هناك الكثير من الجدل حوله ولكنه تجاوز ذلك" مارتن كيوين مدافع أرسنال السابق.