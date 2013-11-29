Justin Bieber: جولة مشاكل حول العالم

بعد أن أثار النجم Justin Bieber المشاكل في رحلاته السابقة إلى البرازيل والأرجنتين، أكمل جولته الى أستراليا، حيث طلب رئيس بلدية منطقة "غولد كوست" منه أن يزيل الرسوم الجدارية التي يتهمه برسمها على جدار أحد فنادق المنطقة.

وقال رئيس البلدية Tom Tate إن النجم البالغ من العمر 19 عاماً تصرف تصرفاً أحمق، عندما قام بالرسم على جدار الفندق، مضيفاً أنه أرسل عمالاً لتنظيف فندق "كيو تي" الذي نزل فيه Bieber خلال جولته في أستراليا.

وكان Justin Bieber قد رسم شبحاً وشخصيات أخرى من القصص المصورة على جدار الفندق، فجر الأربعاء، بعد حفلة له في "بريزبن".

ونشرت صور لهذه الرسوم على الإنترنت، وقيل إن Bieber لم يرفع حتى النفايات التي خلّفها، متّكلاً على عمال الفندق للقيام بذلك.

لكن الفندق الأسترالي، وعلى عكس الفندق البرازيلي، سارع إلى نجدة زبونه الشهير، واصفاً إياه بالشاب اللطيف، على صفحته على موقع "فيس بوك"، مؤكداً أنه طلب إذناً قبل أن يرسم على الجدار.

يذكر أن Justin Bieber أثار سلسلة من الفضائح خلال جولته في أمريكا اللاتينية، إذ داس العلم الأرجنتيني خلال حفلة في مدينة "كوردوبا"، وأثار المشاكل في الفندق الذي نزل فيه في البرازيل، وكان سابقاً قد أثار بلبلة بعد تسلقه سور الصين على أعناق حراسه.