بطلات "نساء حائرات" يحتفلنّ بالحلقة المئة

في حفل خاص جداً احتفلت سونجول أودين وجيداء دوفنشي وأوزجي أوزدر وبينو يلدريملار بالحلقة المئة من مسلسلهن الإجتماعي الناجح "نساء حائرات"، وهو النسخة التركية من المسلسل الأمريكي "ربات منزل يائسات".

الاحتفال أقيم في مطعم في منطقة فاتح أكسوي، حيث تنافس النجمات فيما بينهن بغناء أجمل وأشهر الأغاني التركية، واستأثرت سونجول أودين الشهيرة بسوزان في "نساء حائرات" بالميكروفون، ونالت الحصة الأكبر من إعجاب الحضور.

ويحقّق مسلسل "نساء حائرات" بموسمه الثالث أعلى نسبة مشاهدة في تركيا، ويعرض في عدة دول حول العالم بنجاح أيضاً، وقد حصلت قناة mbc4 العربية على حق عرض موسميه الأول والثاني وقد تعرض قريباً دون غيرها من القنوات العربية موسمه الثالث أيضاً.

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