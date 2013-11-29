هدوء حذر بالمدن اليمنية وسط حالة من الاستنفار الأمنى بشمال اليمن

عاد الهدوء الحذر إلى العديد من المدن اليمنية خاصة العاصمة صنعاء ودماج فى الشمال، رغم أعمال العنف المتقطعة التى تخرق الاتفاق الهش بوقف اعمال العنف بين أنصار الله- الحوثيين والسفليين فى دماج شمالا، وسط حالة من الاستنفار الأمنى شمال اليمن، بسبب تأزم الأوضاع السياسية اليمنية بعد اتهامات متبادلة بين مختلف القوى السياسة والحزبية، حيث يحمّل كل منها غيره مسئولية الوقوف وراء توتر الأوضاع وعرقلة مسار الحوار الوطنى كأحد بنود المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية.

وقد أدرجت وزارة الداخلية اليمنية اسمى شخصين من القاعدة من الفارين فى القائمة السوداء، وعممت اسميهما لدى مختلف إدارات الشرطة فى المحافظات وفى المنافذ الحدودية، موجهة الوحدات الأمنية بالتحرى والبحث عن المذكورين، وضبطهما أينما وجدا وفى أسرع وقت ممكن.

وذكر بيان أصدر "اليوم الجمعة" من مركز الإعلام الأمنى التابع للداخلية, أن إدارة شرطة أبين جنوب اليمن حولت حراسة الحجز التابع للجان الشعبية فى لودر لإجراءات التحقيق.

وكانت اللجان الشعبية فى مديرية لودر بمحافظة أبين جنوب اليمن, قد أعلنت أن 2 من عناصر تنظيم القاعدة كانا محتجزين لديها قد تمكنا من الفرار من الحجز وهما: سعيد أحمد سعيد الحنشى 20 عاما من أهالى مديرية الوضيع، ومجيب نجيب محمد على الصانع 18 عاما من أهالى مديرية لودر، وكان المتهمان محتجزين لدى اللجان وبحوزتهما أحزمة وعبوات ناسفة.

وقال مصدر عسكرى يمنى، فى تصريح اليوم الجمعة، إن وزارة الداخلية شددت فى توجيهاتها للأجهزة الشرطية والأمنية، على ضبط أى مسلح فى أمانة العاصمة ليس لديه ترخيص، حيث كثفت قوات الأمن الخاصة وشرطة الدوريات وأمن الطرق وكذا شرطة العاصمة صنعاء من تواجدها لضبط أى مسلح ليس لديه ترخيص حمل سلاح موقع من وزير الداخلية وإحالته للإجراءات القانونية، مؤكدة فى بيان لها اليوم أنه لا استثناء لأى مسلح وإنه يجب التعامل مع المخالفين على حد سواء.. مشيدة بالنتائج التى حققتها خطة تعزيز الأمن والاستقرار بالعاصمة صنعاء، ومطالبة فى الوقت نفسه الوحدات الأمنية والعسكرية المشاركة فى تنفيذ الخطة ببذل المزيد من الجهود لتجنيب العاصمة صنعاء مظاهر الإخلالات الأمنية المختلفة، حفاظا على أمنها واستقرارها باعتبارها حاضرة اليمن بأكمله.

يأتى ذلك بعد مرور أقل من 48 ساعة بعد حادث مقتل مسئول التدريب بأكاديمية الشرطة، واثنين من الرعايا الأجانب من بيلاروسيا.

وأكدت الداخلية أن تعليماتها لن تستثنى أى مسلح، وستتعامل مع المخالفين على حد سواء، وفيما أشادت الوزارة بالنتائج التى حققتها خطة تعزيز الأمن والاستقرار بالعاصمة صنعاء، وطلبت الوحدات الأمنية والعسكرية المشاركة فى تنفيذ الخطة ببذل المزيد من الجهود لتجنيب العاصمة صنعاء مظاهر الإخلالات الأمنية المختلفة حفاظا على أمنها واستقرارها.

وتشهد مناطق مختلفة فى اليمن حالة انفلات أمنى شديدة بالتزامن مع قرب اختتام "مؤتمر الحوار الوطنى الشامل"، المنعقد حاليا بصنعاء، بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة؛ لمناقشة قضايا رئيسية تتعلق بالعدالة الانتقالية والحريات والقضية الجنوبية، وغيرهما.

وكانت حكومة الوفاق الوطنى اليمنية قد أكدت أن اليمن يواجه تحديدات كبيرة من الداخل والخارج حالت دون تحقيق الأهداف المخططة، إلى جانب تعزيز الأمن والاستقرار وبسط سيادة القانون والقضاء على الإرهاب والتطرف وتجفيف بؤره ومنابعه، لافتا النظر إلى أن اليمن تكبد خلال النصف الأول من العام الحالى استشهاد 225 من أفراد القوات المسلحة بسبب التصدى للإرهاب والقاعدة.