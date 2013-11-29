نائب رئيس السودان: لا أسرار فى علاقتنا بإيران ولن تكون على حساب أشقائنا فى الخليج

أكد نائب الرئيس السودانى الحاج آدم يوسف، أن علاقات بلاده مع إيران فى حدود المصالح المشتركة "ولا أسرار فيها وأنها لن تكون على حساب العلاقات التاريخية مع أشقاء دول الخليج".

وقال آدم، فى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها فى عددها الصادر اليوم الجمعة، "علاقتنا بإيران علاقة طبيعية تقوم على مصالح مشتركة ومعروفة لكنها بأى حال من الأحوال ليست قائمة على حساب الدول الخليجية".

> وتابع: " ولذلك أؤكد أن علاقتنا مع الخليج علاقة قرب جغرافى ورحم ودين وهى علاقة أزلية واستراتيجية ومصيرية مشتركة نحرص ونحافظ على تطويرها".