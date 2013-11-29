أخبار عاجلة

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب -
مدير مستشفى طنطا: شظايا القنبلة اخترقت رأس 3 مصابين -
خبير مشروعات: تقسيم تسعيرة تذكرة المترو حسب العربات أفضل للاقتصاد -
شوقي السيد: قانون الهيئات القضائية صنع فتنة بين السلطات.. ويجب الإعتذار -
نواب البرلمان يستمعون لمشاكل المتحف اليوناني -
صور| الداخلية توقع بروتوكول مع الشباب لتنظيم فعاليات رياضية بأندية الشرطة -
قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني -
بالصور.. «دقرن» تستعد لتشييع جثمان شهيد «تفجير طنطا» -
نائب برلمانى: زيارة السيسي لأمريكا لإعادة ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط -
عبلة الهوارى: زيارة «السيسي» لواشنطن تساعد فى تحسين العلاقات السياسية والعسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 10 بينهم 5 أطفال وسيدة حامل فى غارة لقوات الأسد على حلب

Google+ Print
مقتل 10 بينهم 5 أطفال وسيدة حامل فى غارة لقوات الأسد على حلب مقتل 10 بينهم 5 أطفال وسيدة حامل فى غارة لقوات الأسد على حلب

ارتفعت حصيلة الغارة التى نفذها الجيش السورى على مدينة حلب إلى عشرة أشخاص، نصفهم من الأطفال، وذلك حسب ما ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال المرصد فى بريد إلكترونى اليوم الجمعة "ارتفعت حصيلة الشهداء إلى عشرة بينهم خمسة أطفال وثلاث سيدات، إحداهن حامل، إثر قصف طائرة مروحية عصر أمس الخميس لمنطقة قاضى عسكر بمدينة حلب".

وكان المرصد وناشطون أفادوا أمس الخميس، عن إطلاق طائرات مروحية براميل متفجرة فوق حى قاضى عسكر المتاخم لحى القاطرجى فى جنوب شرق حلب، فى منطقة مزدحمة بالمارة، ما تسبب بدمار وقتلى وإصابة أكثر من عشرين شخصا.

وذكر مركز حلب الإعلامى الذى يشرف عليه ناشطون إعلاميون معارضون إن "مبنى سكنيا انهار بشكل كامل وتهدمت أجزاء من الأبنية المجاورة لدوار قاضى عسكر، كما تحطمت العديد من السيارات التى كانت فى الشارع".

جدير بالذكر أن المعارك بين القوات النظامية مدعومة من حزب الله اللبنانى من جهة ومقاتلى المعارضة من جهة أخرى بالغوطة الشرقية شرق دمشق فى محاولة من مقاتلى المعارضة لكسر حصار مفروض عليهم منذ أكثر من سنة من قوات النظام، وفى القلمون شمال العاصمة السورية فى محاولة من قوات النظام لخنق مجموعات المعارضة المسلحة فى ريف دمشق، وفى حمص المجاورة للقلمون، وكانت قوات النظام استعادت السيطرة أمس على مدينة دير عطية فى القلمون، وتتابع تقدمها نحو مدينة النبك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365