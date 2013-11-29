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وقف تنفيذ حكم الإعدام فى مواطن ليبى بسجون العراق

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وقف تنفيذ حكم الإعدام فى مواطن ليبى بسجون العراق وقف تنفيذ حكم الإعدام فى مواطن ليبى بسجون العراق

أوقفت العراقية تنفيذ حكم الإعدام فى المواطن الليبى عادل الشعلالى، يذكر أن هناك اتفاقية بين ليبيا والعراق لتبادل السجناء تم توقيعها خلال الفترة الماضية.

وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الليبية، أن الحكومة العراقية أبلغت الحكومة الليبية المؤقته أن مجلس القضاء الأعلى فى العراق أصدر أمس الخميس قرارا بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد المواطن الليبى عادل الشعلالى.

وأضاف أن الحكومة الليبية المؤقتة أعربت عن شكرها وتقديرها لهذا القرار وارتياحها لاستجابة الحكومة العراقية للمساعى التى بذلت فى هذا الاتجاه.

وكان سليمان فورتيه، رئيس لجنة السجناء السياسيين الليبيين بالخارج انتقد تصريحات رئيس الوزراء الليبى على زيدان حول تنفيذ حكم الإعدام فى المواطن الليبى بالعراق عادل الزوى.

وكان زيدان قد صرح فى مؤتمر صحفى أول أمس بأنه اتصل برئيس الوزراء العراقى نورى المالكى وطلب منه أن يوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن الليبى المسجون بالعراق عادل الزوى وقد استجاب لذلك قائلا "إن تنفيذ الإعدام وقع خارج إرادة الدولة العراقية ومن قبل كتائب غير شرعية هناك".
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مصر 365

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