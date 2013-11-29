محافظ بنى سويف يأمر بتشكيل لجنة لفحص شكوى تلميذة ضد مدرسة تركية

أمر المستشار مجدى البتتى محافظ بنى سويف بإحالة شكوى تلميذة بمدرسة صلاح الدين الخاصة التابعة لمستثمرين أتراك إلى التحقيق بسبب عدم وجود زائرة صحية بالمدرسة واصابة التلميذة بحالة من الاغماء المؤقت والاتصال بوالدها ليجرى لها فحوص طبية وامر المحافظ محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم باجراء تحقيق عاجل فى الواقعة وتشكيل لجنة من التعليم الخاص لعرض تقرير عن المدرسة.

وكانت الحكومة التركية قامت عن طريق عدد من المستثمريين الاتراك بإنشاء مجمع مدارس كبير لها بشرق النيل بمحافظة بني سويف، وأطلقت عليها “مدارس صلاح الدين التركية للغات لنجوم المستقبل”، وقام على تنفيذ المشروع عدد من رجال الأعمال الأتراك الذين زاروا بني سويف، وتم افتتاح فرع جديد لمدرسة صلاح الدين الدولية التركية بالمحافظة، بحجة تعزيز العلاقات التركية – المصرية في شتى المجالات من خلال التعاون في دعم مسيرة التعليم.

وتضم المدرسة 1500 طالب، وسيتم فتح مقر جديد للمدرسة في محافظة الفيوم، ويضم 800 طالب.

وقال رفعت حواش ناشط سياسى ان مدرسة صلاح الدين التركية افتتحت في عام 2009 بمدينة “القاهرة الجديدة” شرق القاهرة، بعدما نجح رجال أعمال أتراك في تدشين أول مدرسة تركية في مصر تحمل اسم “صلاح الدين الدولية”، وذلك ضمن سلسلة مدارس ومؤسسات يمولها أتراك، ويقع فرع المدرسة ببني سويف بشرق النيل بجوار جامعة النهضة أمام الحي الترفيهي، وهى مجمع تعليمي ضخم به مجمع حضانات ومدارس ابتدائي وإعدادي.

واضاف ان عدد من رجال الأعمال ببني سويف سافروا إلى تركيا،بعد ثورة 25 يناير كما قامت بتوزيع مجلة حراء على أساتذة جامعة بني سويف وبعض الصحفيين والشخصيات العامة بالمجان، مع العلم أن المجلة تباع فى الأسواق بمبلغ 8 جنيهات، حيث يكتب بها الدكتور محمد عمارة، الدكتور إبراهيم بيومي غانم، الدكتور صلاح سلطان، يوسف القرضاوي، وتم استبعاد الشيخ علي جمعة المفتي السابق، ويكتب بها أعضاء وقيادات الاخوان منهم: الدكتور فريد الأنصاري من المغرب، محمد الروكي من المغرب، عمار جيدل من الجزائر، أحمد عبادي من المغرب، الدكتور عماد الدين خليل من العراق، نبيلة الخطيب من الأردن، الدكتور عبدالعزيز المقاخ من اليمن، الدكتور قطب مصطفى سانو من ماليزيا، بالإضافة إلى عدد من إخوان تركيا.