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من الأجمل بأزياء إيلي صعب؟

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من الأجمل بأزياء إيلي صعب؟ من الأجمل بأزياء إيلي صعب؟

اعتدنا على التميّز الذي يلازم أزياء المصمّم العالمي إيلي صعب، واعتدنا كذلك على إعجاب النجمات العالميات بتصاميمه. فالقطع التي تحمل توقيعه باتت تزيّن السجادة الحمراء في مختلف المناسبات. وفي جولة على أبرز إطلالات النجمات هذا العام، نستعرض عدداً من الصور التي تعكس جمال الأزياء التي يقدّمها هذا المصمم. فمن برأيك كانت صاحبة الذوق الأفضل؟

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سيدتي