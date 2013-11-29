احصلي على إطلالة الراعية الأنيقة

خامات شتوية وألوان دافئة، هذا ما تحتاجين إليه لأناقتك هذا الشتاء. ولا تنسي أن تنسقي أزيائك مع إكسسوارات جلدية تضفي لمسة من الرقي على طلتك.
- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.
- ماكياج: إيلي استيفان.
- تصفيف شعر: Beauty Lounge.
- الأزياء من محلات: Missoni, Louis Vuitton, Rena Lange, Boutique 1, Sonia Eykiel, Akris.
الصورة رقم 1:
- ثوب من الجوخ سعره 995$.
- جاكيت من الجوخ باللون القرميدي. السعر 2565$.
الإثنان من Akris.
- نظارات شمسية من Louis Vuitton. سعرها 736$.
- حقيبة من الجلد باللون الأحمر الداكن من Sonia Rykiel. سعرها 1895$.
- سوار ذهبي من Oscar De La Renta. سعره 463$.
الصورة رقم 2:
- جاكيت مطبعة بالمربعات من Roksanda Illincic. سعرها 1679$.
- نظارات شمسية. سعرها 690$.
- حقيبة من الجلد باللون الأحمر. سعرها 2951$.
الإثنان من Louis Vuitton.
الصورة رقم 3:
- بنطلون كلاسيكي باللون الأسود. سعرها 560$.
- جاكيت مطبعة بالمربعات. سعرها 1495$.
الإثنان من Akris.
- بوتس من الجلد من Louis Vuitton. سعره 1500$.
الصورة رقم 4:
- توب مخططة. سعرها 1077$.
- بنطلون مطبع. سعره 1104$.
الإثنان من Missoni.
- بوتس باللون البني. سعره 1406$.
- أساور. سعر كل منها 800$.
جميعها من Louis Vuitton.
الصورة رقم 5:
- تنورة مخططة. سعرها 975$.
- كنزة صوفية. سعرها 1385$.
الإثنان من Sonia Rykiel.
- حقيبة من Louis Vuitton. سعرها 3183$.
- أقراط للأذنين من Oscar De La Renta. سعرها 215$.
الصورة رقم 6:
- جاكيت من الجوخ. سعرها 1895$.
- توب سعرها 760$.
- بنطلون من الجوخ. سعره 955$.
جميعها من Rena Longe.
- حقيبة من الجلد البني من Sonia Rykieh. سعرها 789$.
- وشاح مطبع من Louis Vuitton. سعره 975$.
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