احصلي على إطلالة الراعية الأنيقة

خامات شتوية وألوان دافئة، هذا ما تحتاجين إليه لأناقتك هذا الشتاء. ولا تنسي أن تنسقي أزيائك مع إكسسوارات جلدية تضفي لمسة من الرقي على طلتك.

- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.

- ماكياج: إيلي استيفان.

- تصفيف شعر: Beauty Lounge.

- الأزياء من محلات: Missoni, Louis Vuitton, Rena Lange, Boutique 1, Sonia Eykiel, Akris.

الصورة رقم 1:

- ثوب من الجوخ سعره 995$.

- جاكيت من الجوخ باللون القرميدي. السعر 2565$.

الإثنان من Akris.

- نظارات شمسية من Louis Vuitton. سعرها 736$.

- حقيبة من الجلد باللون الأحمر الداكن من Sonia Rykiel. سعرها 1895$.

- سوار ذهبي من Oscar De La Renta. سعره 463$.

الصورة رقم 2:

- جاكيت مطبعة بالمربعات من Roksanda Illincic. سعرها 1679$.

- نظارات شمسية. سعرها 690$.

- حقيبة من الجلد باللون الأحمر. سعرها 2951$.

الإثنان من Louis Vuitton.

الصورة رقم 3:

- بنطلون كلاسيكي باللون الأسود. سعرها 560$.

- جاكيت مطبعة بالمربعات. سعرها 1495$.

الإثنان من Akris.

- بوتس من الجلد من Louis Vuitton. سعره 1500$.

الصورة رقم 4:

- توب مخططة. سعرها 1077$.

- بنطلون مطبع. سعره 1104$.

الإثنان من Missoni.

- بوتس باللون البني. سعره 1406$.

- أساور. سعر كل منها 800$.

جميعها من Louis Vuitton.

الصورة رقم 5:

- تنورة مخططة. سعرها 975$.

- كنزة صوفية. سعرها 1385$.

الإثنان من Sonia Rykiel.

- حقيبة من Louis Vuitton. سعرها 3183$.

- أقراط للأذنين من Oscar De La Renta. سعرها 215$.

الصورة رقم 6:

- جاكيت من الجوخ. سعرها 1895$.

- توب سعرها 760$.

- بنطلون من الجوخ. سعره 955$.

جميعها من Rena Longe.

- حقيبة من الجلد البني من Sonia Rykieh. سعرها 789$.

- وشاح مطبع من Louis Vuitton. سعره 975$.

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