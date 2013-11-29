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تعرف على الفرق بين أمراض زيادة ونقص التصبغ الجلدى؟

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تعرف على الفرق بين أمراض زيادة ونقص التصبغ الجلدى؟ تعرف على الفرق بين أمراض زيادة ونقص التصبغ الجلدى؟

لا يستطيع العديدون التفرقة بين أمراض نقص التصبغ الجلدى وزيادة التصبغ، لذلك يوضح الدكتور هانى الناظر، أستاذ طب الأمراض الجلدية والتناسلية، ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، الفرق الشاسع بينها فى التالى:

زيادة التصبغ: هو عبارة عن ظهور بقع غامقة اللون تميل إلى السمار بالجلد أو الأظافر ناتجة عن زيادة فى الميلانين، وتكون مختلفة فى المساحة من شخص إلى آخر، وتنتج عن حروق الشمس وبعض الإصابات الجلدية الأخرى منها حب الشباب، وأيضا تلك التى تحدث مع الحمل ونطلق عليها "الكلف".

أما نقص التصبغ فيحدث نتيجة استنزاف الخلايا الميلانية بسبب نقص فى حمض الأمينى تيروسين، والذى يستخدم فى صنع الميلانين، الذى يتسبب فى تترك بقع بيضاء اللون فى بعض الأماكن المتفرقة بالجسم التى تخلو من مادة الصبغة، ومثال ذلك مرض البهاق.

وعن العلاج يشير د. هانى إلى أن زيادة التصبغ يمكن الوقاية منه عن طريق الابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس، والعلاج يكون بكريمات تفتيح البشرة، أما البهاق فعلاجه يتم خلال 6 أشهر فقط من خلال كريم موضعى، وتناول بعض الفيتامينات المهمة لتحفيز خلايا البشرة، بالإضافة إلى نوع محدد من الحقن العضل يؤخذ فى أسبوعين.

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مصر 365