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متحدثة باسم الجيش التايلاندي: المتظاهرون اقتحموا المقر الرئيسي لقيادة الجيش

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متحدثة باسم الجيش التايلاندي: المتظاهرون اقتحموا المقر الرئيسي لقيادة الجيش متحدثة باسم الجيش التايلاندي: المتظاهرون اقتحموا المقر الرئيسي لقيادة الجيش

اقتحم متظاهرون يطالبون برحيل في تايلاند المقر الرئيسي لقيادة الجيش في العاصمة بانكوك، حسبما أعلنت متحدث باسم الجيش في تايلاند.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية ” بي بي سي ” عن المتحدثة قولها إن المتظاهرين موجودون الآن داخل المقر،وأكدت ان قائد الجيش التايلاندي لم يكن متواجدا داخل المقر لحظة اقتحامه.

بينما أكد شهود عيان أن حوالي ألف متظاهر معارض للحكومة اقتحموا المقر اليوم الجمعة، ومن جانبهم قال أحد المتظاهرين “نريد أن نعرف إلى أي جانب يقف الجيش”.

وجاء اقتحام مقر وزارة الدفاع في اليوم السادس من مظاهرات تطالب برحيل الحكومة الحالية برئاسة ينجلوك شيناوات، كما تزامن الاقتحام مع مسيرة احتجاج تتجه إلى مقر الحزب الحاكم.

ويتهم المعارضون الحكومة بالخضوع لسيطرة تاكسين شيناوات رئيس الوزراء اسابق، المنفي خارج البلاد، وتاكسين هو شقيق رئيسة الوزراء الحالية، التي تنفي بشدة أي تأثير لشقيقها في إدارة شؤون البلاد.

أ ش أ

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