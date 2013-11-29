محمد الشرقي يفتتح القرية التراثية

افتتح سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة القرية التراثية أمس في منطقة مربض، وذلك ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ42 للدولة.

وحضر حفل الافتتاح سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد والمواطن سيف راشد الدهماني صاحب القرية التراثية وعدد من المسؤولين وطلبة المدارس وأهالي المنطقة.

وتقدمت عائشة راشد مديرة مدرسة رميثة الانصاريه للتعليم الاساسي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي لحضوره الحفل مشيدة بالدعم الذي يقدمه سموه في كافة المجالات، مضيفة أن القرية التراثية لها طابع تعليمي وتثقيفي وكذلك سياحي لما تبرزه من عراقة تاريخ الإمارات في القدم .

وتخلل الحفل عرض فقرة غنائية بعنوان "يا دارنا" وأخرى بعنوان "بين الماضي والحاضر" وفقرة "المطوعه" قدمتها مدرسة رميثة الانصاريه إضافة إلى القصائد الشعرية حيث ألقت الطالبة مريم علي الزحمي من مدرسة السيجي للتعليم الأساسي والثانوي للبنات قصيدة شعرية عن "الوطن".

وفي نهاية الحفل قام سمو ولي عهد الفجيرة والحضور بجولة في أرجاء القرية التراثية التي تضمنت مجموعة من الصور والمنتجات التراثية التي تعنى بتراث دولة الإمارات وتحتوي على فقرات تراثية وأدوات تراثية قديمة.