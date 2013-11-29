تايلانديون يقتحمون مقرا لجيش بلادهم للمطالبة برحيل الحكومة: «لا نريد انقلابا»

أعلنت ناطقة باسم الجيش التايلاندي أن متظاهرين يطالبون برحيل الحكومة اقتحموا اليوم الجمعة مقر قيادة القوات البرية.ونقلت وكالة «فرانس برس» عنها القول إن المتظاهرين اقتحموا البوابة وهم الآن في مقر قيادة سلاح البر، وأوضحت أن قائد سلاح البر لم يكن موجودا عند اقتحام المبنى .وقدرت مراسلة «فرانس برس» أعداد المتظاهرين الذين دخلوا المبنى بالآلاف، ليطلبوا من العسكريين الانضمام إليهم.وأكد أحد قادة المتظاهرين أننا نريد أن نبرهن للجيش أن الشعب قوي وشجاع. وأضاف: «لا نريد انقلابا عسكريا».إعلان - Ads إعلان - Ads
مواضيع متعلقة