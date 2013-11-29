لجنة من «البيئة» تزيل تلوثا بالزيت في طابا بجنوب سيناء

نجحت لجنة من وزارة البيئة، الخميس، في إزالة تلوث بالزيت البترولي الخام في منطقة طابا بجنوب سيناء.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة الدولة لشؤون البيئة بلاغا من محميات جنوب سيناء يفيد بحدوث تلوث بحري بالزيت الخام فى منطقه طابا بخليج العقبة جنوب سيناء بمسافة حوالى 1.5 كم طولا وبعرض حوالي 100 متر متقطعة ومتفرقة.

وأصدرت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشؤون البيئة، قرارا بتشكيل لجنة عاجلة من المحميات الطبيعية بجنوب سيناء ومركز مكافحة التلوث البحري بالزيت بشرم الشيخ التابع لجهاز شؤون البيئة، حيث قاموا بعمل مسح للمنطقة براً وبحراً.

وأوضحت المعاينة أن التلوث عبارة عن زيت بترولي خام، كما قامت اللجنة بأعمال المكافحة الشاطئية لكل قرية متضررة وتم تجميع المخلفات الناتجة عن التلوث للتخلص منها بشكل آمن بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء.