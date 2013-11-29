وزارة الثقافة الموريتانية تكرم رئيس المركز الثقافي المصري

كرمت الحكومة الموريتانية في احتفالية مهيبة نظمت الليلة الماضية في نواكشوط الدكتور خالد غريب مدير المركز الثقافي المصري في نواكشوط.

> وشهدت الاحتفالية التي بثتها محطات الإذاعة والتلفزيون في موريتانيا اهتماما رسميا وشعبيا كبيرين وحضرها سفراء معتمدون في نواكشوط يتقدمهم السفير المصري في نواكشوط أحمد فاضل يعقوب.

> وصرح الدكتور عدنان ولد بيروك مدير عام الثقافة في وزارة الثقافة الموريتانية أن تكريم المسؤول الثقافي المصري يأتي تقديرا للدور الذي تلعبه الحكومة المصرية في دعم وتطوير العلاقات الثقافية مع موريتانيا.

> واوضح الدكتور عدنان في تصريح خاص لمراسل وكالة انباء الشرق الاوسط أن موريتانيا تكرم الشقيقة مصر عبر المركز الثقافي مشيدا بالدور المصري الرائد في دعم موريتانيا واعتبر ان هذا التكريم يمثل اعترافا بالجميل للدولة المصرية التي وكابت استقلال موريتانيا عبر مركزها الثقافي الذي كون الكثير من الكوادر الموريتانية.

> وأعرب خالد غريب عن سعادته بالتكريم وقال للصحفيين الذين تجمعوا حوله بأعتباره أول اجنبي يتم تكريمه فى هذه الاحتفالية السنوية التي تقيمها الحكومة الموريتانية لتخليد اليوم الوطني أن هذا التكريم يعتبر ردا موريتانيا للجميل مشيرا إلى أن الرئيس المصري جمال عبد الناصر والرئيس الموريتاني السابق المختار ولد داداه كانا يكنان اهتماما خاصا بالعلاقات بين البلدين مؤكدا أهمية هذا التكريم الذي يتزامن مع الاستعدادات لتخليد خمسين عاما من العطاء الثقافي المصري في موريتانيا.

أ ش أ