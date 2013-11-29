"بيوت الشباب المصرية" يرشح عثمان لمنصب أمين عام الاتحاد العربى

راهن مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب المصرية على الشباب بترشيح المحاسب أشرف على عثمان رئيس مجلس إدارة الجمعية، لمنصب أمين عام الاتحاد العربى لجمعيات بيوت الشباب، كأصغر أمين عام فى تاريخ الاتحاد العربى منذ نشأته بالقاهرة عام 1972 .

وأشار مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب المصرية، فى بيان صادر أمس، إلى أن قرار مجلس الإدارة بمثابة شهادة نجاح لسياسة المهندس خالد عبد العزيز وزير الدولة لشئون الشباب، الداعمة لتمكين الشباب المصرى من المناصب القيادية المحلية والدولية.

وقد تحدد موعد انعقاد المؤتمر العام رقم 24 لجمعيات بيوت الشباب العربية والذى سينعقد تحت رعاية وبدعم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 28 وحتى 31 مارس المقبل، والذى يشهد انتخاب رئيس ونائب رئيس وأمين عام وخمسة أعضاء بالمكتب التنفيذى للاتحاد العربى لجمعيات بيوت الشباب، بالإضافة إلى انتخاب خبير حيادى، وفقاً لتعليمات جامعة الدول العربية.

وسيشهد المؤتمر تكريم اللواء أركان حرب أحمد رفعت مكاوى رئيساً شرفياً للاتحاد العربى، باعتباره أحد أهم القيادات العربية، ولدوره فى تأسيس الاتحاد العربى وإدخال اللغة العربية كلغة رسمية معتمدة لدى الاتحاد الدولى لبيوت الشباب، ومساعدة العديد من الدول العربية فى التسجيل كأعضاء بالاتحاد الدولى لجمعيات بيوت الشباب.