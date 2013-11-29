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مجلس الأمن الدولي يدين قصف السفارة الروسية في دمشق

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مجلس الأمن الدولي يدين قصف السفارة الروسية في دمشق مجلس الأمن الدولي يدين قصف السفارة الروسية في دمشق

أدان مجلس الأمن الدولي قصف السفارة الروسية في دمشق الذي أسفر عن مقتل مواطن سوري وإصابة تسعة آخرين، بمن فيهم أفراد حراسة السفارة.
> واستنكر اعضاء مجلس الامن في بيان لهم اوردته قناة “سكاي نيوز” صباح اليوم الجمعة قصف السفارة الروسية بدمشق ،،وأكدوا أن الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره يمثل أحد أكبر التهديدات للسلام والأمن الدوليين.
> وأشاروا إلى أن الهجمات الإرهابية جرائم لا يمكن تبريرها بصرف النظر عن الدوافع والمكان والزمان ومرتكبيها.
> وكانت السفارة الروسية بدمشق قد تعرضت في وقت سابق أمس إلى قصف بقذائف “هاون ” اسفرعن مقتل مواطن سوري وإصابة تسعة آخرين، بمن فيهم أفراد حراسة السفارة.

أ ش أ

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