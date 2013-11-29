سالم عبد الجليل: يجب على الداعية ألا ينتمى لأى فصيل أو تيار

أكد الشيخ سالم عبد الجليل؛ وكيل وزارة الأوقاف السابق، أن الداعية والعالِم يجب ألا ينتمى لأى فصيل أو تيار، مشيراً إلى أنه وعد بعدم إقصاء أحد عندما تولى وزارة الأوقاف، لتسير الأعمال، رافضاً أن يكون طرفاً فى معادلة إقصائية أو تكفيرية.

وأكد عبد الجليل فى تدوينة له على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعى بعنوان "مدين بالشكر": أعتقد أنى مدين بالشكر لكل من سبنى أو شتمنى أو دعا على وعلى أولادى؛ لأنه قد أهدانى من حسناته، فله منى كل الشكر. وسأذكر عدة حقائق:

١) أعتقد أن العالِم لا ينبغى أن يكون منتميًا لأى تيار دينى أو سياسى، ويجب أن يكون إماماً للكافة ينصح قدر استطاعته هؤلاء وأولئك، لذا تركت قناة فضائية، عندما انحرفت عن مسارها الدينى وأخذت منحى سياسياً.

٢) عندما كلفت بتسيير الوزارة قبل تشكيل الحكومة الحالية، أعلنت أننى بعد حلفى لليمين لن أقصى أحداً بسبب انتمائه، فكانت النتيجة رفض ترشيحى للوزارة بزعم أننى من الإخوان.

٣) عندما طلب الفريق أول عبد الفتاح السيسى تفويضاً من الشعب لمجابهة إرهاب محتمل، قلت له عبر الفضائية المصرية وعلى الهواء مباشرة بعد إطلاق دعوته بنصف ساعة: أرجو أن تحدد ماذا تعنى بالإرهاب، حتى لا يظن الناس أن كل ملتحٍ أو كل منتقبة أو حتى محجبة إرهابية، بل وأضفت وحتى لا يظن البعض أن المعتصمين السلميين إرهابيون.

٤) وفى خطبة مسجد الحمد بالتجمع الخامس وكانت فى بداية رمضان تكلمت فيها عن القرآن وحرمة الدماء، وسجلتها وعرضتها على وعاظ القوات المسلحة فى النصف الأخير من رمضان ضمن برنامج تدريبى، ولما سألنى أحدهم لماذا أدخلت فيها حرمة الدماء قلت لفضيلته لأنى أخشى من وقوع أحداث دامية، فالتحذير واجب.

٥) لما سجلت فيديو مدته ١٥ دقيقة لجنودنا فى سيناء، حيث يواجهون إرهاباً حقيقياً، بصفتى مستشاراً دينياً للقوات المسلحة، أخذت منه بعض الجمل المجتزأة من سياقها، وتم نشرها على أنها تحريض على المعتصمين، ولم يكن فيها أية إشارة إلى ذلك، ورأيت أن من واجبى البيان على القناة التى يشاهدها ويثق بها من ظنوا أن الفيديو موجه إليهم، وكانت النتيجة فصلى من عملى كمستشار دينى بالقوات المسلحة؛ الذى التحقت به منذ تقرر نقلى من وزارة الأوقاف، وكتبوا فى الجرائد: من إنجازات مرسى: نقل سالم عبد الجليل.

٦) لما خرج عدد من العلماء ليفتوا بأن الإخوان خوارج وبغاة، خرجت على كثير من القنوات وقلت: ليسوا خوارج وليسوا بغاة، وطالبت العلماء بأن يكون خطابهم أكثر اعتدالاً.

وبعد.. فالحمد لله الذى أكرمنى بالثبات على مبدئى، وما حدت عنه بفضله سبحانه، وسأظل ثابتاً عليه بفضل ربى، ومهما كلفنى التزامى بمبدئى فسأظل ثابتاً عليه بفضل ربى، لا أنتظر مدحاً من أحد، ولا يزعجنى ذم أحد.. فربى حسبى ونعم وكيلى، ولن أفتح هذا الموضوع ثانية، وسأظل ما قدر الله تعالى لى أدعو إليه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هى أحسن.

سالم عبد الجليل.. ليلة الجمعة المباركة، ٢٥ من المحرم ١٤٣٥- ٢٨ / ١١ / ٢٠١٣م، التى أوصيكم فيها وأوصى نفسى بتقوى الله تعالى والإكثار من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم.