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7 قتلى على الأقل و30 جريحًا في زلزال قرب مفاعل «بوشهر» الإيراني

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7 قتلى على الأقل و30 جريحًا في زلزال قرب مفاعل «بوشهر» الإيراني 7 قتلى على الأقل و30 جريحًا في زلزال قرب مفاعل «بوشهر» الإيراني
أعلنت السلطات الإيرانية في حصيلة أولية أن 7 أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 30 آخرون بجروح، الخميس، في زلزال ضرب منطقة «بوشهر» الساحلية، حيث يوجد المفاعل النووي المدني الوحيد في إيران.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن رئيس منظمة إدارة الأزمات، حسن قدامي، تصريحه عن نقل الضحايا إلى المستشفيات.وأظهرت بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالًا بقوة 5.6 درجة وقع على مسافة 60 كيلومترًا شمال شرقي منطقة «بوشهر».ووصل تأثير الزلزال إلى الشواطئ الخليجية، وشعر به سكان الكويت، والمنطقة الشرقية في و«الجبيل، وحفر الباطن».وأكد الخبير الفلكي والجيولوجي، الدكتور خالد الزعاق، أن الهزة زلزالية وكانت على عمق 11 كيلومترًا.وكشف مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، المهندس هاني زهران، أن الزلزال ضرب غرب إيران بالقرب من منطقة «بوشهر» عند الساعة 5:51 دقيقة بتوقيت السعودية.وأوضح أن أهالي الشرقية ومدينة «الجبيل» شعروا بالزلزال لأن عمقه كان على بعد 11 كيلومترًا، ما يعني قربه من سطح الأرض.

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