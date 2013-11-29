أخبار عاجلة

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب -
مدير مستشفى طنطا: شظايا القنبلة اخترقت رأس 3 مصابين -
خبير مشروعات: تقسيم تسعيرة تذكرة المترو حسب العربات أفضل للاقتصاد -
شوقي السيد: قانون الهيئات القضائية صنع فتنة بين السلطات.. ويجب الإعتذار -
نواب البرلمان يستمعون لمشاكل المتحف اليوناني -
صور| الداخلية توقع بروتوكول مع الشباب لتنظيم فعاليات رياضية بأندية الشرطة -
قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني -
بالصور.. «دقرن» تستعد لتشييع جثمان شهيد «تفجير طنطا» -
نائب برلمانى: زيارة السيسي لأمريكا لإعادة ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط -
عبلة الهوارى: زيارة «السيسي» لواشنطن تساعد فى تحسين العلاقات السياسية والعسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

الزمالك يهزم سكر الحوامدية وديًا بثلاثية نظيفة

  • 10
Google+ Print
الزمالك يهزم سكر الحوامدية وديًا بثلاثية نظيفة الزمالك يهزم سكر الحوامدية وديًا بثلاثية نظيفة

نجح نادي الزمالك في تحقيق الفوز على فريق سكر الحوامدية بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين باستاد حلمي زامورا، خلال استعدادات القلعة البيضاء للموسم الجديد.

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًا كثيفًا من جماهير الزمالك التي حرصت على مؤازرة لاعبي، وهتفت لصلاح سليمان، مدافع الفريق.

سجل أهداف الزمالك محمود فتح الله في الدقيقة 14، بينما أضاف أحمد علي الهدف الثاني في الدقيقة 24 ، قبل أن يختتم أحمد حسن الأهداف في الدقيقة 75.

وكان “شيكابالا”، لاعب الفريق، تعرض للطرد في الدقيقة 86 من زمن المباراة، بعد إعتراضه على قرارات حكم المباراة.

ومن المُقرر أن يستكمل الزمالك مبارياته الوية، السبت المُقبل، بمواجهة الإنتاج الحربي.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا