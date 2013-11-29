الزمالك يهزم سكر الحوامدية وديًا بثلاثية نظيفة

نجح نادي الزمالك في تحقيق الفوز على فريق سكر الحوامدية بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين باستاد حلمي زامورا، خلال استعدادات القلعة البيضاء للموسم الجديد.

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًا كثيفًا من جماهير الزمالك التي حرصت على مؤازرة لاعبي، وهتفت لصلاح سليمان، مدافع الفريق.

سجل أهداف الزمالك محمود فتح الله في الدقيقة 14، بينما أضاف أحمد علي الهدف الثاني في الدقيقة 24 ، قبل أن يختتم أحمد حسن الأهداف في الدقيقة 75.

وكان “شيكابالا”، لاعب الفريق، تعرض للطرد في الدقيقة 86 من زمن المباراة، بعد إعتراضه على قرارات حكم المباراة.

ومن المُقرر أن يستكمل الزمالك مبارياته الوية، السبت المُقبل، بمواجهة الإنتاج الحربي.