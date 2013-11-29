اليوم.. عمومية طارئة لـ"الأطباء" لمناقشة "الكادر" وانتخابات النقابة

تعقد النقابة العامة للأطباء، جمعية عمومية غير عادية، اليوم الجمعة، والتى دعا لها مجلس النقابة، بناءً على طلب أكثر من 150 طبيباً، بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية طب القصر العينى، لمناقشة آخر مستجدات مشروع قانون كادر العاملين فى المهن الطبية وانتخابات التجديد النصفى المقررة فى 13 ديسمبر المقبل.

وقال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن جدول الأعمال الجمعية العمومية الطارئة يتضمن موضوعين رئيسين، هما إجراء انتخابات التجديد النصفى بالنقابة، والمقرر إجراؤها فى 13 ديسمبر المقبل، موضحاً أن هناك اتفاقاً بين الأعضاء حول هذا الموضوع، ولن يستغرق وقتاً طويلاً بالمناقشة.

وأضاف نقيب الأطباء، أن البند الأساسى للجمعية العمومية هو بحث آخر مستجدات مشروع قانون كادر الأطباء، موضحاً أنه سيتم عرض آخر المستجدات على أعضاء الجمعية العمومية، وما وصلت إليه المفاوضات مع وزارتى الصحة والمالية حول حقوق الأطباء والعاملين بالفريق الطبى.

وأكد أن كافة خيارات مطروحة أمام أعضاء الجمعية العمومية، ومن بينها جميع وسائل التصعيد بدءًا من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والإضراب الجزئى، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد خطة التصعيد حتى الآن ولكن جميع الخيارات متاحة أمام الأطباء.

وأوضح أن خيار الإضراب الجزئى الذى لا يشمل أقسام الطوارئ والعناية المركزة والحضانات والغسيل الكلوى قد يكون أحد الخيارات التى يتم التصويت عليه اليوم، وذلك فى إطار عدم الإضرار بصحة المرضى، مؤكداً فى الوقت ذاته أنه يرفض الإضراب الكلى الشامل، وأن هذا الخيار مرفوض من معظم الأطباء.

وقال "ما نطلبه ليس كثيراً، والعاملون فى المهن الطبية لهم وضع خاص، وعليهم مسئوليات مختلفة، ويتعاملون مع المواطن فى أضعف أحواله، وعليهم الحفاظ على حياته، وليس لهم أوقات عمل، ومسئوليتهم لا تنتهى بانتهاء العمل، وهو تحت الطلب فى كل لحظة، والمهنة لها خصوصية، تجعلها تحتاج كادراً خاصاً".

وأضاف: لا أستطيع أن أفهم لماذا ترفض وزارة المالية، وهى العقبة الحالية أمام تطبيق الكادر، مشيراً إلى أن راتب أمين الشرطة يبدأ بـ3500 جنيه، ولا يعقل أن يبدأ مرتب الطبيب بعد الإنصاف بـ800 جنيه.

وقال، إننا فداء الوطن، ولكن لابد من العدالة المطلقة بين جميع أبناء مصر، لأن الوضع الحالى يوضح أن هناك تبذيراً فى مكان، وتقطيراً فى مكان آخر، ويجب أن يتم إصلاح هيكل الأجور فى مصر بالكامل، ومقولة "إذا أعطيناكم كادراً سوف تطالب المهن الأخرى بكادر"، تعنى أنه يجب أن نظلمكم لأن الآخرين مظلومون، وهذا مبدأ مرفوض".