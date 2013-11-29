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سفير ليبيا لدى الجزائر: بعض أفراد عائلة القذافى مازالوا فى الجزائر

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سفير ليبيا لدى الجزائر: بعض أفراد عائلة القذافى مازالوا فى الجزائر سفير ليبيا لدى الجزائر: بعض أفراد عائلة القذافى مازالوا فى الجزائر

أعلن سفير جمهورية ليبيا لدى الجزائر محمد مازن، أنه مازال هناك عدد من أفراد عائلة الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى متواجدين فى الجزائر.

وقال مازن، فى تصريح لصحيفة "النهار" نشرته على موقعها الإلكترونى مساء أمس الخميس، إن العديد من أفراد عائلة القذافى الذين غادروا ليبيا باتجاه الجزائر أثناء الأزمة الليبية فضلوا البقاء حتى الآن فى الجزائر، فيما غادر البعض الآخر إلى سلطنة عمان.

ورفض السفير الليبى تقديم المزيد من التفاصيل حول وضع أبناء معمر القذافى، الذين فضلوا البقاء فى الجزائر واكتفى بالقول: "ليس لدينا اتصالات معهم ولا نعلم حالهم، وكل ما لدينا من معلومات هو انقسام أبناء القذافى بين مجموعتين الأولى موجودة فى الجزائر والأخرى فى سلطنة عمان".
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