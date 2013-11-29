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فنزويلا: على «أوبك» الإبقاء على مستويات إنتاجها الحالية

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فنزويلا: على «أوبك» الإبقاء على مستويات إنتاجها الحالية فنزويلا: على «أوبك» الإبقاء على مستويات إنتاجها الحالية

قال وزير النفط الفنزويلي، الخميس إنه يجب على منظمة «أوبك» أن تبقي على مستويات إنتاجها الحالية في اجتماعها الأسبوع القادم، وإن أي تخفيف للعقوبات على إيران سيتيح للمنظمة فرصة لإعادة تنظيم نفسها.

وقال وزير البترول، رفائيل راميريز، في مؤتمر صحفي في كراكاس: «المخزونات تتراكم وهي أكبر من كل المتوسطات، ويوجد الكثير من النفط، وتزيد الكميات المتاحة أكثر من مليوني برميل عن المطلوب».

وأضاف: «موقفنا (في اجتماع الرابع من ديسمبر في فيينا) سيكون إبقاء مستويات الإنتاج الحالية، ورفع العقوبات عن إيران سيتيح لها (أوبك) إعادة ترتيب أوضاعها».

وقال «راميريز» إن بعض الأعضاء في «أوبك» تجاوزوا الحصص الإنتاجية المخصصة لهم في إطار سقف الإنتاج العام البالغ 30 مليون برميل يوميًا.

وفي إشارة واضحة إلى قال: «من تجاوز من أعضاء أوبك حصته الإنتاجية فعليه إجراء تعديلات».

 

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